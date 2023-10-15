Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Алаканти
  5. Пентхаусы

Пентхаусы с бассейном в Алаканти, Испания

Аликанте
18
Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Апартамент / Квартира в Mil Palmeras, Orihuela Costa. Совершенно новые апартаменты с 2 и 3 с…
€170,245
Таунхаус 3 спальни с террасой, с кладовой, с барбекю в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с кладовой, с барбекю
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Дом в Полопе площадью 89 м2, построенный на участке площадью 200 м2 с невероятным открытым в…
€197,000
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 7
Apartament for sale  in Plazh  2+1+2 bathroom  furnished  7 floor with elevator …
€141,834
Квартира 3 спальни с лифтом в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Продаётся aпартамент в Кальпе в районе Calpe park. Общая площадь 80 м2, состоит из 4 комнат,…
€415,683
Квартира 2 спальни в Union Hill-Novelty Hill, США
Квартира 2 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Новый современный комплекс апартаментов, состоящий из 16 просторных апартаментов с 2 и…
€801,121
Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Малага, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Малага, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Городском Жилом Комплексе в Малаге Spain Homes предлагает квартиры в современном …
€388,491
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
О проекте: частная резиденция состоит из бунгало с 2 и 3 спальнями, расположена на поле для …
€169,733
Квартира 2 спальни с террасой, с Pool, с жалюзями в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с Pool, с жалюзями
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Дома расположены на поле для гольфа "LA MARQUESA" в Сьюдад-Кесада, недалеко от пляжей Гуарда…
€204,828
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с кладовой в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с кладовой
Teulada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 151 м²
Виллы класса люкс  недалеко от моря и  прекрасным панорамным  видом…
€490,000
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе La florida portazgo. Общая площадь 83.00 м2, aпарта…
€134,677
Дом 3 спальни с террасой, с садом, с парком в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с террасой, с садом, с парком
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 407 м²
Уютный независимый дом, расположенный в Порт-де-Аро, избранном и привилегированном районе му…
€1,30 млн
Дом 3 спальни в el Pinos Pinoso, Испания
Дом 3 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу от застройщика в городе El Pinós. Дом расположен на большом участке…
€479,990

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти