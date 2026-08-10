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Пентхаусы с бассейном в Алаканти, Испания

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Аликанте
49
Мучамель
18
el Campello
7
Пентхаус Удалить
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15 объектов найдено
Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 101 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$530,220
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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TekceTekce
Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 115 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$523,776
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Пентхаус 5 комнат в Аликанте, Испания
Пентхаус 5 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 5/5
Великолепный современный пентхаус с террасой на крыше с панорамным видом на город, парковкой…
$510,942
НДС
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 101 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$468,702
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Пентхаус 4 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 4/4
Великолепный роскошный пентхаус с террасой на крыше, частным бассейном и парковкой, хорошо с…
$479,492
НДС
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 105 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$502,190
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Пентхаус в Мучамель, Испания
Пентхаус
Мучамель, Испания
Площадь 111 м²
Откройте для себя гармоничное сочетание элегантности и современности в Бональба Грин, идеаль…
$467,799
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 253 м²
Casamayor представляет: эксклюзивный роскошный пентхаус в Плайя-Сан-Хуан Мы приглашаем вас …
$1,13 млн
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 98 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$505,992
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Пентхаус 4 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Премиальный и привлекательный пентхаус с террасой на крыше, парковочным местом и бассейном, …
$449,135
НДС
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ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
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