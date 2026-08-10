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Пентхаусы у моря в Алаканти, Испания

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Аликанте
49
Мучамель
18
el Campello
7
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2 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в el Campello, Испания
Пентхаус 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Квартиры в средиземноморском стиле с 2 и 3 спальнями рядом с морем в Эль-Кампельо, Аликанте …
$527,792
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Пентхаус 4 комнаты в el Campello, Испания
Пентхаус 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Квартиры в средиземноморском стиле с 2 и 3 спальнями рядом с морем в Эль-Кампельо, Аликанте …
$688,425
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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