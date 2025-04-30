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Пентхаусы с садом в Алаканти, Испания

Аликанте
25
Mutxamel
8
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2 объекта найдено
Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 235 м²
Современный и яркий пентхаус в жилом комплексе Nou Corfu, в Пау II (Аликанте). Построенный в…
$510,628
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Пентхаус в Mutxamel, Испания
Пентхаус
Mutxamel, Испания
Площадь 108 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$418,065
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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