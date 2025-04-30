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Пентхаусы с террасой в Алаканти, Испания

Аликанте
25
Mutxamel
8
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9 объектов найдено
Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 117 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$565,122
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 105 м²
Наслаждайтесь своим новым домом в привилегированном месте. Жилой район, расположенный в верх…
$474,157
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в el Campello, Испания
Пентхаус
el Campello, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Unique property to live in a spacious Duplex Penthouse on the first line of Muchavista beach…
$1,31 млн
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MENINA GROUP
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 84 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$383,191
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 235 м²
Современный и яркий пентхаус в жилом комплексе Nou Corfu, в Пау II (Аликанте). Построенный в…
$510,628
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Mutxamel, Испания
Пентхаус
Mutxamel, Испания
Площадь 108 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$418,065
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 83 м²
Наслаждайтесь своим новым домом в привилегированном месте. Жилой район, расположенный в верх…
$376,369
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 391 м²
Casamayor представляет этот уникальный и неповторимый пентхаус в самом привилегированном мес…
$1,69 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 131 м²
Casamayor Real Estate представляет вам этот фантастический пентхаус, расположенный на проспе…
$314,153
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Inmobiliaria Casamayor
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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