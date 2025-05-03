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Продажа домов с террасой в Бахе-Виналопо, Испания

Santa Pola
72
Эльче
29
26 объектов найдено
Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Таунхаусы с 2 или 3 спальнями в Гран-Алакант рядом с аэропортом и пляжем. Дуплекс в современ…
$230,654
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Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Великолепная вилла в Гран Алакант, 4 спальни, площадь 99 м2 - MAS1110646 4 спальни, 2 ванные…
$455,595
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Дом 2 спальни в Santa Pola, Испания
Дом 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Бунгало с 2 спальнями AURA - это новый элитный жилой комплекс, состоящий всего из 76 объекто…
$267,515
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Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Таунхаус с 3 спальнями в Гран Алакант. Двухуровневый таунхаус (дуплекс) с видом на море расп…
$332,183
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Виллы и бунгало на продажу в Эль Пинет, Аликанте. Пляж пешком! Это частный жилой комплекс, с…
$689,166
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Дуплекс 2 спальни в Santa Pola, Испания
Дуплекс 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Дуплекс в Гран Алакант, 2 спальни, 98 м2 - NR117366 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая пл…
$374,239
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Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
$215,218
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Бунгало в 50 метрах от нового торгового центра "Поламакс" с кинотеатрами, супермаркетами, ма…
$306,839
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Дом 3 спальни в Santa Pola, Испания
Дом 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Бунгало с 2 спальнями AURA - это новый элитный жилой комплекс, состоящий всего из 76 объекто…
$307,147
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Шале 3 спальни в Santa Pola, Испания
Шале 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
$282,377
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Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Частный трехместный дом , недалеко от района "Пола Парк" в Гран Плайя. Санта-Пола (Аликанте)…
$183,027
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Вилла в Santa Pola, Испания
Вилла
Santa Pola, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Роскошные отдельные шале с 4 спальнями в Гран-Алаканте. Светлый и просторный современный дом…
$556,069
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Дом 2 спальни в Santa Pola, Испания
Дом 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Бунгало с 2 спальнями AURA - это новый элитный жилой комплекс, состоящий всего из 76 объекто…
$292,285
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Вилла в Santa Pola, Испания
Вилла
Santa Pola, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Просторная роскошная вилла с 4 спальнями недалеко от пляжа в Гран-Алаканте. Виллы в современ…
$497,754
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Вилла в Santa Pola, Испания
Вилла
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Таунхаус с 3 спальнями в Гран Алакант рядом с морем и аэропортом. Двухквартирные дома в совр…
$398,828
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Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Таунхаусы с 2 или 3 спальнями в Гран-Алакант рядом с аэропортом и пляжем. Дуплекс в современ…
$306,150
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Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Великолепная вилла в Гран Алакант, Испания - MAS119362 4 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая…
$404,612
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Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
БУНГАЛО С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ КОМПЛЕКСЕ в GRAN ALACANT! Откройте для себя этот э…
$306,839
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Вилла в Santa Pola, Испания
Вилла
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
2 / 3 таунхаусы в Гран Алакант, Коста Бланка. Американская кухня ведет в гостиную, где мы мо…
$310,779
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Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Великолепный таунхаус в Санта-Пола на трех этажах с террасами, где вы можете увидеть море и …
$209,943
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Дом 4 спальни в Эльче, Испания
Дом 4 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Загородный дом с 4 спальнями в Кревилленте и участком 7000 м2. Финка под ремонт в Кревиллент…
$728,919
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Villas for sale in El Pinet, Elche, Costa Blanca A private residential complex made up of 12…
$583,392
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Шале 2 спальни в Santa Pola, Испания
Шале 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
$282,377
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Двухэтажное бунгало в Санта Пола ( Аликанте ) недалеко от моря и Гран Плайя Бунгало на част…
$95,820
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Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Дуплекс с 2 спальнями рядом с морем в Гран Алакант. Таунхаусы с 1, 2 или 3 спальнями с 1 или…
$252,509
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
БУНГАЛО В РАЙОНЕ САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ В САНТА ПОЛА !!! Расположен на втором ряду Плайя Сантьяго…
$306,839
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Типы недвижимости в Бахе-Виналопо

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Бахе-Виналопо, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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