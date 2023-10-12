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Дома с бассейном в Бах-Виналопо, Испания

Santa Pola
77
Эльче
33
3 объекта найдено
Дом 4 спальни с бассейном в Эльче, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Эльче, Испания
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Роскошная вилла, расположенная в привилегированном месте, всего в 350 метрах от пляжа.В дом…
€510,000
Дом 3 спальни с бассейном в Эльче, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Эльче, Испания
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Бунгало находятся в Гран-Алаканте, в жилом комплексе расположенном недалеко от пляжа Караба…
€310,000
Дом 3 спальни с бассейном в Эльче, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Эльче, Испания
Количество спален 3
Площадь 284 м²
Смежные виллы состоят из двух минимально пристроенных двухэтажных коллективных домов, собст…
€605,000

Типы недвижимости в Бах-Виналопо

виллы
бунгало
таунхаусы

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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