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Продажа домов с садом в Бахе-Виналопо, Испания

Santa Pola
72
Эльче
29
5 объектов найдено
Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
$215,218
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Бунгало в 50 метрах от нового торгового центра "Поламакс" с кинотеатрами, супермаркетами, ма…
$306,839
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Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Частный трехместный дом , недалеко от района "Пола Парк" в Гран Плайя. Санта-Пола (Аликанте)…
$183,027
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Дом 2 спальни в Santa Pola, Испания
Дом 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Бунгало с 2 спальнями AURA - это новый элитный жилой комплекс, состоящий всего из 76 объекто…
$292,285
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Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
БУНГАЛО С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ КОМПЛЕКСЕ в GRAN ALACANT! Откройте для себя этот э…
$306,839
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Типы недвижимости в Бахе-Виналопо

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Бахе-Виналопо, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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