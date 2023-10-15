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Таунхаусы с бассейном в Каталония, Испания

Lower Emporda
3
Кастель-Пладжа-де-Аро
3
Таунхаус В архив
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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни с бассейном в Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни с бассейном
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Таунхаус в одной из ближайших урбанизаций города Pineda de Mar. Расстояние до це…
€395,000

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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