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Таунхаусы с видом на горы в Каталонии, Испания

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Жирона
18
Барселона
9
Льорет-де-Мар
13
Castelldefels
3
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2 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус 5 комнат
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 2
Жилая площадь дома составляет около 138 м2. Площадь террас в общей сложности составляет 85 м…
$556,388
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Таунхаус 5 комнат в Vinyols i els Arcs, Испания
Таунхаус 5 комнат
Vinyols i els Arcs, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
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Параметры недвижимости в Каталонии, Испания

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