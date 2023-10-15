Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Каталония
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на море в Каталония, Испания

Lower Emporda
3
Кастель-Пладжа-де-Аро
3
Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 5 спален с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 562 м²
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
€4,48 млн
Квартира 2 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 2 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ЖИЛОЙ НА ПЛЯЖЕ~ ~ Наслаждайтесь отдыхом на побережье Коста Бланка со всеми уд…
€245,560
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 2
Квартиры в новостройке на пляже Поньенте, БенидормОтплытие из вашего нового дома, мечта сбыл…
€566,367
Квартира 3 спальни у моря, с барбекю, с солярием в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни у моря, с барбекю, с солярием
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Полностью отремонтированная двухуровневая квартира с солнечной террасой. Двухуровневая кварт…
€147,039
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Площадь 128 м²
Современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса. Квартира на…
€200,000
Вилла 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Продаётся дом в Полопе в районе Alberca. Общая площадь 144.00 м2, участок 310 м2, дом 2023 г…
€429,192
Дом 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Дом 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€228,932
Квартира 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/3
Представляем вам новую квартиру в новом доме в закрытом жилом комплексе от застройщика в рай…
€184,228
Вилла 5 спален в el Campello, Испания
Вилла 5 спален
el Campello, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Строительство 10 двухквартирных домов на берегу моря в Мухависта Его эксклюзивное расположе…
€2,34 млн
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТОНА, МУРСИЯ~ ~ Новый жилой комплекс красивых вилл в гольф-…
€588,241
Квартира 2 спальни с бассейном в Испания, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Апартаменты на продажу в красивом здании очень хорошего качества, построенном в 1998 году.А…
€459,575
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 7
Прекрасная возможность для инвестора и/или семьи, которая ищет уютную квартиру для отдыха.По…
€129,901

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти