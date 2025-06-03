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Таунхаусы в Castelldefels, Испания

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4 объекта найдено
Таунхаус в Castelldefels, Испания
Таунхаус
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Таунхаус в районе Люминетес города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Расстояние до м…
$917,723
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Таунхаус в Castelldefels, Испания
Таунхаус
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 182 м²
Таунхаус с видом на море в районе Люминетс города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. …
$758,119
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Таунхаус в Castelldefels, Испания
Таунхаус
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Таунхаус в районе Ля Пинеда города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Расстояние до м…
$837,921
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Таунхаус в Castelldefels, Испания
Таунхаус
Castelldefels, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Таунхаус в районе Кан Боу города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Общая площадь 150…
$786,620
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