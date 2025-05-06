Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Кадис
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Гараж

Виллы с гаражом в Кадисе, Испания

San Roque
19
Тарифа
10
Barbate
3
Vejer de la Frontera
3
Вилла Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
In the city of Tarifa, Cadiks, by the road leading to the Sanctuary of Virgen de la Luz, ver…
$390,510
Оставить заявку
Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ НА УЧАСТКЕ СОТОГРАНДЕ ПЛОЩАДЬ: 2872 м2. Современный (…
$3,70 млн
Оставить заявку
Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
I sell a house in the heart of Tarify, ready to live. A unique house in the city according t…
$1,68 млн
Оставить заявку
Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Вилла, Sotogrande, Costa del Sol. 5 Спальные комнаты, 5 Ванные комнаты, Площадь 1600 m², Тер…
$8,00 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кадисе, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти