Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Кадис
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Кадисе, Испания

San Roque
19
Тарифа
10
Barbate
3
Vejer de la Frontera
3
Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO Villas, создайте идеальное соедине…
$1,85 млн
Оставить заявку
Вилла 9 комнат в San Roque, Испания
Вилла 9 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 544 м²
Количество этажей 2
Инновационная вилла с нулевым энергопотреблением в престижном месте Сотогранде, Сан-Роке Это…
$9,25 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кадисе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти