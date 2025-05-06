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Виллы с бассейном в Кадисе, Испания

San Roque
19
Тарифа
10
Barbate
3
Vejer de la Frontera
3
Вилла Удалить
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1 объект найдено
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO Villas, создайте идеальное соедине…
$1,85 млн
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Параметры недвижимости в Кадисе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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