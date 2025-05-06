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Виллы на берегу моря в Кадисе, Испания

San Roque
19
Тарифа
10
Barbate
3
Vejer de la Frontera
3
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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в San Roque, Испания
Вилла 7 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 087 м²
Количество этажей 3
Вилла с видом на море и полем для гольфа в Сотогранде, с высоким уровнем энергоэффективности…
$9,13 млн
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Параметры недвижимости в Кадисе, Испания

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