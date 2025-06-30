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Продажа домов около гольф-клуба в Кадисе, Испания

San Roque
30
Тарифа
21
Barbate
5
Vejer de la Frontera
5
7 объектов найдено
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 087 м²
Откройте для себя Виллу Хало, шедевр от Fran Silvestre Arquitectos, расположенную в эксклюзи…
$10,23 млн
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Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ НА УЧАСТКЕ СОТОГРАНДЕ ПЛОЩАДЬ: 2872 м2. Современный (…
$3,70 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 812 м²
Продается вилла современной архитектуры, находящаяся в стадии строительства, в Сотогранде Ал…
$3,72 млн
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TekceTekce
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO Villas, создайте идеальное соедине…
$1,85 млн
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Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
Площадь 179 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   410 000 гаста & евро;   1 356 000. [Хабитасьоны: 2 - 5] […
$405,789
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 712 м²
Откройте для себя уникальную виллу под реновацию в Сотогранде Альто, расположенную в престиж…
$2,91 млн
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Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отдельная вилла, Сотогранде, Коста-дель-Соль. 3 Спальни, 3 Ванные комнаты, Построен 286 m², …
$799,867
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Типы недвижимости в Кадисе

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Кадисе, Испания

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с бассейном
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