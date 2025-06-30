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Дома на берегу моря в Кадисе, Испания

San Roque
30
Тарифа
21
Barbate
5
Vejer de la Frontera
5
2 объекта найдено
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 087 м²
Откройте для себя Виллу Хало, шедевр от Fran Silvestre Arquitectos, расположенную в эксклюзи…
$10,23 млн
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Вилла 7 комнат в San Roque, Испания
Вилла 7 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 087 м²
Количество этажей 3
Вилла с видом на море и полем для гольфа в Сотогранде, с высоким уровнем энергоэффективности…
$9,13 млн
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Типы недвижимости в Кадисе

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Кадисе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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