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Продажа домов с видом на горы в Кадисе, Испания

San Roque
30
Тарифа
21
Barbate
5
Vejer de la Frontera
5
6 объектов найдено
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 087 м²
Откройте для себя Виллу Хало, шедевр от Fran Silvestre Arquitectos, расположенную в эксклюзи…
$10,23 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 255 м²
Откройте для себя Виллу Штерн, впечатляющий проект роскошной виллы, в стадии строительства, …
$5,88 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 812 м²
Продается вилла современной архитектуры, находящаяся в стадии строительства, в Сотогранде Ал…
$3,72 млн
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TekceTekce
Вилла 9 комнат в San Roque, Испания
Вилла 9 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 544 м²
Количество этажей 2
Инновационная вилла с нулевым энергопотреблением в престижном месте Сотогранде, Сан-Роке Это…
$9,25 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO Villas, создайте идеальное соедине…
$1,85 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 712 м²
Откройте для себя уникальную виллу под реновацию в Сотогранде Альто, расположенную в престиж…
$2,91 млн
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Типы недвижимости в Кадисе

виллы
таунхаусы
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Параметры недвижимости в Кадисе, Испания

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с садом
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