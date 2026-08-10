Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Барселона
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы на берегу моря в Барселоне, Испания

;
Castelldefels
12
Sitges
7
Бадалона
4
Sant Cugat del Valles
4
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Премия-де-Дальт, Испания
Вилла 6 комнат
Премия-де-Дальт, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Вилла в Премия-де-Дальт, рядом с побережьем и природными парками Район Премия-де-Дальт слави…
$2,58 млн
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Вилла 8 комнат
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Элегантная вилла в Сан-Андреу-де-Льяванерес, рядом с природой и морем Сан-Андреу-де-Льяванер…
$4,66 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Castelldefels, Испания
Вилла 7 комнат
Castelldefels, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 331 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с 5 спальнями и видом на море в Барселоне рядом с пляжем Новая роскошная вил…
$2,67 млн
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Барселоне, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти