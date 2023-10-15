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Виллы с видом на море в Барселона, Испания

Баш-Льобрегат
7
Martorell
6
Sitges
3
Гарраф
3
Вилла В архив
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2 объекта найдено
Вилла с видом на море в Sitges, Испания
Вилла с видом на море
Sitges, Испания
Испания Барселона Ситжес Потрясающая вилла от известного архитектора Эта вилла - &nbs…
€9,20 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Барселона, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Барселона, Испания
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Уютная вилла в стиле рустико с шикарным видом на море в охраняемой урбанизации Tossa de Mar…
€1,000,000

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

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с видом на озеро
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