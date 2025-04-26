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Виллы с садом в Барселоне, Испания

Martorell
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4 объекта найдено
Вилла в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Современная вилла с бассеином расположена в спокойном и уединенном месте, имеет 5 спален, со…
$1,95 млн
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Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Эксклюзивная вилла расположена в Сиджес, в престижном районе Quint Mar. Дом имеет собственны…
$1,84 млн
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Вилла в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Великолепная вилла выполненная в современном дизайне расположена в Sant Vicent del Montalt н…
$1,95 млн
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Вилла в Gelida, Испания
Вилла
Gelida, Испания
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 80 м²
Трехэтажный дом, отреставрированный в 2005 году, с видом на горы Сьерра-дель-Ордаль и Гелида…
$6,30 млн
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Параметры недвижимости в Барселоне, Испания

с террасой
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