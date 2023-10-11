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Жильё с бассейном в Барселона, Испания

Баш-Льобрегат
14
Maresme
13
Martorell
10
Sitges
4
Гарраф
4
Ареньс-де-Мар
3
Барселонес
3
13 объектов найдено
Дом 5 спален с бассейном в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Площадь 465 м²
Современный ,роскошный дом, построен в 2008 годуСовременный ,роскошный дом, построен в 2008…
€1,09 млн
Дом 5 спален с бассейном в Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Площадь 418 м²
Новострои с видом на море в шаге от центра Вилассара де дальта Невероятный совре…
€1,05 млн
Дом 5 спален с бассейном в Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Площадь 463 м²
Невероятный современныйдом на продажу в Вилассаре-де-Дальте, идеальный для круглогодичног…
€950,000
Дом 5 спален с бассейном в Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Площадь 532 м²
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
€1,38 млн
Дом 5 спален с бассейном в Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Площадь 635 м²
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
€1,45 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Ареньс-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Площадь 376 м²
Балкон или террасаБассейн Гараж Сад Кондиционер Отопление Дом в пешей доступности от моря в…
€670,000
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Sitges, Испания
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Sitges, Испания
Количество спален 6
Площадь 695 м²
Количество этажей 3
Дизайнерская вилла с панорамными видами на море в престижной урбанизации города Ситжес. Расс…
€3,30 млн
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Прекрасная квартира в Барселоне, Каталония. На площади 105кв.м. находятся 3 спальни и 2 ван…
€630,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Барселона, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 650 м²
 
€3,30 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Барселона, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Барселона, Испания
Количество спален 5
Площадь 360 м²
 
€2,70 млн
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Барселона, Испания
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Прекрасный дом с прекрасными видами на море и парк расположен в престижном районе Барселоны…
€1,59 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Барселона, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Барселона, Испания
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Уютная вилла в стиле рустико с шикарным видом на море в охраняемой урбанизации Tossa de Mar…
€1,000,000
Дом 6 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Castelldefels, Испания
Дом 6 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Castelldefels, Испания
Комнаты 6
Площадь 732 м²
Количество этажей 3
Новая трехэтажная вилла с современной отделкой в престижной резиденции Монтемар, рядом с Ба…
€3,90 млн

Типы недвижимости в Барселона

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Параметры недвижимости в Барселона, Испания

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с видом на озеро
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