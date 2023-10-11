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Испания
Жилая
Барселона
Жильё с видом на море в Барселона, Испания
Баш-Льобрегат
14
Maresme
13
Martorell
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15 объектов найдено
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Вилла с видом на море
Sitges, Испания
Испания Барселона Ситжес Потрясающая вилла от известного архитектора Эта вилла - &nbs…
€9,20 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
5
1 344 м²
3
Эффектная роскошная вилла с бассейном, видом на море и отдельной квартирой для персонала нах…
€6,90 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Sitges, Испания
6
695 м²
3
Дизайнерская вилла с панорамными видами на море в престижной урбанизации города Ситжес. Расс…
€3,30 млн
Рекомендовать
Шале с видом на море, с гаражом, в центре города
Барселона, Испания
1 774 м²
Потрясающий особняк расположен в элитном районе Барселоны, Испания. Общая площадь дома соста…
€14,00 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
3
215 м²
Превосходный двухэтажный пентхаус расположен в элитном районе города Барселона, Испания. Общ…
€1,58 млн
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
5
315 м²
Эксклюзивный пентхаус расположен рядом с площадью Каталонии, Барселона. Шикарный двухуровнев…
€3,60 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море, с садом
Барселона, Испания
3
105 м²
Эти прекрасные апартаменты с изумительными видами на море и на Барселону расположены в Диаг…
€1,29 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с видом на море, с гаражом, в центре города
Барселона, Испания
5
1 700 м²
Чудесный дом на первой линии моря расположен всего в 5 минутах от аэропорта Барселоны и 10 …
€18,00 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барселона, Испания
5
417 м²
Современный дом расположен в городе Valldoreix, Испания. Расстояние до центра Барселоны 20 …
€1,50 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барселона, Испания
4
250 м²
Стильная квартира с потрясающим видом на море расположена в престижном современном комплексе…
€2,58 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален с кондиционером, с видом на море, в центре города
Барселона, Испания
5
700 м²
Роскошные апартаменты, с великолепным видом на море и город, находятся рядом с парком Turo …
€4,25 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барселона, Испания
3
125 м²
Прекрасная квартира с большой террасой и видом на море расположена в одном из лучших комплек…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Барселона, Испания
4
200 м²
Уютная вилла в стиле рустико с шикарным видом на море в охраняемой урбанизации Tossa de Mar…
€1,000,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Барселонес, Испания
5
175 м²
Предлагаем вашему изысканные апартаменты, которые находятся на первой линии у моря в Барсело…
€2,90 млн
Рекомендовать
Дом 6 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Castelldefels, Испания
6
732 м²
3
Новая трехэтажная вилла с современной отделкой в престижной резиденции Монтемар, рядом с Ба…
€3,90 млн
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