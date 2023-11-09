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Жильё в Martorell, Испания

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9 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Martorell, Испания
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Предлагаем апартамент с тур.лицензией в элитном комплексе, расположенном в спальном районе к…
€360,000
Квартира 4 спальни в Martorell, Испания
Квартира 4 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Первая линия от моря и пляжа на испанском побережье Коста Бланка. Городок Пунта Прима, в …
€590,000
Квартира 3 спальни в Martorell, Испания
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новые апартаменты в престижной урбанизации Вийла Амалия в Испании, побережье Коста Бланка, г…
€285,000
Вилла 3 спальни в Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Площадь 385 м²
Превосходная роскошная вилла в Испании, между городами Бенидорм и Алтеа. Район Альбир — один…
€1,59 млн
Вилла 3 спальни в Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Площадь 506 м²
Отдельный дом с уникальной архитектурой, построенный по проекту владельцев в 2005 году, расп…
€2,20 млн
Вилла 4 спальни в Martorell, Испания
Вилла 4 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 465 м²
Новая вилла с видом на море расположена в районе около Benissa между городами Кальп и Морайр…
€1,20 млн
Вилла в Martorell, Испания
Вилла
Martorell, Испания
Добро пожаловать в современные виллы с видом на море в популярном районе Cabo Roig! Дома сос…
€542,995
Вилла 4 спальни в Martorell, Испания
Вилла 4 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Строительство нового комплекса состоящего из 6 вилл построенных в Средиземноморском стиле в …
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 156 м²
Новая вилла в Campoamor с видом на море. Шикарная недвижимость от крупного испанского застро…
€499,000
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