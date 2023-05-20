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Квартиры-студии в Таиланде

Провинция Пхукет
26
Пхукет
26
Бангкок
3
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29 объектов найдено
Студия 1 комната в Bang Kapi Subdistrict, Таиланд
Студия 1 комната
Bang Kapi Subdistrict, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 8
€ 69,667
The Muve Ram 22 - это впечатляющий проект кондоминиума и квартиры, состоящий из 254 квартир …
Студия 1 комната в Бангкок, Таиланд
Студия 1 комната
Бангкок, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 8
€ 49,065
The Muve Bangkhae - это проект, расположенный в Банг Кхае Нуеа, Бангкок. Жилой комплекс имее…
Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 4
€ 120,825
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Студия 1 комната в Бан Ката, Таиланд
Студия 1 комната
Бан Ката, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 7
€ 111,356
Harmony Naiharn - это премиальный проект кондоминиума и апартаментов с 5 звездочным сервисом…
Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 5
€ 143,818
Sole Mio Condominium - это новый потрясающий жилой комплекс одного из самых надежных застрой…
Студия 1 комната в Бангкок, Таиланд
Студия 1 комната
Бангкок, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 24 м²
€ 49,065
Muve Bangkhae — это проект, расположенный в Bang Khae Nuea, Бангкок, и его завершение …
Студия 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
€ 120,000
Комплекс в районе пляжа Бангтао в курортном районе Лагуна, о. Пхукет. ❖ Стоимость: Ква…
Студия 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
€ 150,000
Апартаменты в потрясающем комплексе класса LUXURY на первой линии в 150 метрах от пляжа Кама…
Студия 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
€ 80,418
В продаже новые квартиры - две одинаковые квартиры под номерами В318 и В317 (угловая). Пр…
Студия 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/3
€ 118,512
Инвестиции в недвижимость с 8% гарантией аренды на 3 лет и бесплатным отдыхом в одном из сам…
Студия 1 спальня с Инвестиции в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня с Инвестиции
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/3
€ 175,103
PATONG BAY HILL & ndash; Кондоминиум Seaview Residence & nbsp; Патонг Бэй - это современн…
Студия 1 спальня с Вид на жительство и гражданство в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня с Вид на жительство и гражданство
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 300 м²
Этаж 8/8
€ 134,476
ЭКО ДРУЖЕСТВЕННО КОНЦЕПЦИЯ Почему это важно для нас Каждые 1,2 секунды люди уничтожают лесну…
Студия 1 спальня в Патонг, Таиланд
Студия 1 спальня
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
€ 145,000
❖ Срок завершения строительства 3-й квартал 2022 г ❖Стоимость квартиры 29м² от 164 т…
Студия 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€ 171,000
❖ Срок завершения строительства 4-й квартал 2023 г ❖Стоимость квартиры 47м² от 175 т…
Студия 1 ванная в Пхукет, Таиланд
Студия 1 ванная
Пхукет, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
€ 59,679
LAYAN GREEN PARK ПОДХОДИТ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА —  Площадь квартир от 30,3 м2 …
Студия 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
€ 115,000
❖ Срок завершения строительства 2-й квартал 2022 г ❖Стоимость квартиры 28.4м² от 110…
Студия 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 5
€ 152,000
❖ Срок сдачи октябрь 2021 г. ❖ Стоимость апартаментов площадью 35м² от 110 тыс. $.&n…
Студия 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 4/5
€ 53,211
Готовый коплекс В стоимость входит полностью вся мебель и техника Оформление в полную …
Студия 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 8
€ 173,000
ИНВЕСТИЦИИ С ПРОГРАММОЙ ГАРАНТИРОВАННОГО ДОХОДА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА -  7% ГОДОВЫХ В ВАЛЮТЕ …
Студия 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 8
€ 127,000
❖ Срок сдачи 4й квартал 2022г. ❖ Стоимость апартаменты студия 28м² от 93 тыс. $.&nbs…
Студия 1 спальня в Ban Tha Len, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Tha Len, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 7
€ 130,000
Это единственный бюджетный комплекс от застройщика - Laguna (более 30 лет на рынке) ❖ Сро…
Студия 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 300 м²
Этаж 8/8
€ 80,663
Инвестиционная недвижимость в Таиланде на Пхукет Айленд Квартиры для личного пользования и и…
Студия 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/8
€ 116,639
Кондоминиум Виката Лакшери - это новый проект компании Пхукет9. Программа гарантированного д…
Студия 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 7/8
€ 153,279
Новая квартира-студия, 41 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жило…
Студия 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 7/8
€ 151,517
Новая квартира-студия, 40,5 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
Студия 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/8
€ 83,309
Новая квартира-студия, 28,4 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
Студия 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/8
€ 107,975
Новая квартира-студия, 36,8 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/8
€ 104,703
Новая квартира-студия, 39,6 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/6
€ 117,922
Новая квартира-студия, 44,2 кв.м., в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жилом комплексе на…

Параметры недвижимости в Таиланде

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