Студия 1 спальня с Вид на жительство и гражданство Пхукет, Таиланд 1 1 3 300 м² 8/8

€ 134,476

ЭКО ДРУЖЕСТВЕННО КОНЦЕПЦИЯ Почему это важно для нас Каждые 1,2 секунды люди уничтожают лесну…