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Квартиры-студии с видом на море в Таиланде

Паттайя
65
Чонбури
65
Провинция Пхукет
44
Пхукет
43
Бангкок
5
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50 объектов найдено
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/7
Представляем Вашему вниманию комплекс апартаментов в районе Раваи с видом на горы!   О…
€119,129
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/7
Вы часто задумываетесь о собственной квартире на берегу теплого моря? Мечту легче осуществит…
€65,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€94,301
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 7/8
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€34,942
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 7/8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€32,255
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 7/8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€34,627
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Ko Samui, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Ko Samui, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/4
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€76,125
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 7/8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€101,022
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 7/8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€39,189
Студия со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Площадь 27 м²
Этаж 3/8
Комплекс расположен в семистах метрах от самого шикарного пляжа в Паттайе Cozy Beach (наверн…
€51,917
Студия со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Новый комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной безмятежной жизни в центре городской…
€45,026
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Площадь 23 м²
Этаж 1/8
Один из лучших застройщиков Таиланда в 2020 году завершил свой новый проект Олимпус. Невероя…
€62,773
Студия со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Площадь 22 м²
Этаж 9/51
Самый масштабный проект люкс-класса Паттайе. На территории в 2,5 га бассейны, мини-гольф, мн…
€68,295
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Площадь 22 м²
Этаж 2/8
Цены  на студии отличаются в зависимости от планировок, метража, этажа и вида из окна …
€43,233
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 30
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€69,137
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Количество этажей 8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€40,836
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€69,515
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€52,078
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€98,674
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Количество этажей 8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€353,812
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€58,969
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€148,215
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 7
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, …
€120,137
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Провинция Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 7
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, …
€165,120
Студия 1 комната с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/8
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Пхукете- вашем новом оазисе роскоши и комфорта…
€130,148
Студия 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Добро пожаловать в роскошь и утопию райского острова! Представьте себе жизнь, в которой песч…
€66,794
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Patong Bay Hill Apartments - это роскошный кондоминиум, состоящий из 429 квартир на 2 этажах…
€191,748
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 4
ADM Platinum Bay by Wyndham - это cовременный роскошный кондоминиум, состоящий из 432 кварти…
€129,793
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Na Chom Thian, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Na Chom Thian, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 40
Riviera Monaco - это элитный современный кондоминиум, расположенный в Na Chom Thian южной ча…
€0
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 5
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€110,483

Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на горы
недорогая
элитная
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