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Realting.com
Таиланд
Жилая
Студии
Квартиры-студии с видом на море в Таиланде
Паттайя
65
Чонбури
65
Провинция Пхукет
44
Пхукет
43
Бангкок
5
Студия
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50 объектов найдено
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
36 м²
2/7
Представляем Вашему вниманию комплекс апартаментов в районе Раваи с видом на горы! О…
€119,129
Рекомендовать
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
2
1
36 м²
2/7
Вы часто задумываетесь о собственной квартире на берегу теплого моря? Мечту легче осуществит…
€65,000
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
2
1
2/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€94,301
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
29 м²
7/8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€34,942
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
29 м²
7/8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€32,255
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
30 м²
7/8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€34,627
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Ko Samui, Таиланд
1
1
30 м²
3/4
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€76,125
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
27 м²
7/8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€101,022
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Паттайя, Таиланд
1
1
22 м²
7/8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€39,189
Рекомендовать
Студия со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Паттайя, Таиланд
27 м²
3/8
Комплекс расположен в семистах метрах от самого шикарного пляжа в Паттайе Cozy Beach (наверн…
€51,917
Рекомендовать
Студия со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Новый комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной безмятежной жизни в центре городской…
€45,026
Рекомендовать
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
23 м²
1/8
Один из лучших застройщиков Таиланда в 2020 году завершил свой новый проект Олимпус. Невероя…
€62,773
Рекомендовать
Студия со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Паттайя, Таиланд
22 м²
9/51
Самый масштабный проект люкс-класса Паттайе. На территории в 2,5 га бассейны, мини-гольф, мн…
€68,295
Рекомендовать
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
22 м²
2/8
Цены на студии отличаются в зависимости от планировок, метража, этажа и вида из окна …
€43,233
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Паттайя, Таиланд
1
1
24 м²
30
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€69,137
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
20 м²
8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€40,836
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€69,515
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
27 м²
8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€52,078
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
41 м²
8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€98,674
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
181 м²
8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€353,812
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
24 м²
8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€58,969
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
31 м²
8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€148,215
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
1
1
31 м²
7
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, …
€120,137
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Провинция Пхукет, Таиланд
1
1
37 м²
7
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, …
€165,120
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
1
1
35 м²
4/8
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Пхукете- вашем новом оазисе роскоши и комфорта…
€130,148
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
27 м²
Добро пожаловать в роскошь и утопию райского острова! Представьте себе жизнь, в которой песч…
€66,794
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
1
1
60 м²
2
Patong Bay Hill Apartments - это роскошный кондоминиум, состоящий из 429 квартир на 2 этажах…
€191,748
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Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
1
1
28 м²
4
ADM Platinum Bay by Wyndham - это cовременный роскошный кондоминиум, состоящий из 432 кварти…
€129,793
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Na Chom Thian, Таиланд
1
1
24 м²
40
Riviera Monaco - это элитный современный кондоминиум, расположенный в Na Chom Thian южной ча…
€0
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
1
1
31 м²
5
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€110,483
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