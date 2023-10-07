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Таиланд
Жилая
Студии
Квартиры-студии с видом на горы в Таиланде
Паттайя
65
Чонбури
65
Провинция Пхукет
44
Пхукет
43
Бангкок
5
Студия
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6 объектов найдено
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
36 м²
2/7
Представляем Вашему вниманию комплекс апартаментов в районе Раваи с видом на горы! О…
€119,129
Рекомендовать
Студия со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Паттайя, Таиланд
22 м²
9/51
Самый масштабный проект люкс-класса Паттайе. На территории в 2,5 га бассейны, мини-гольф, мн…
€68,295
Рекомендовать
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
22 м²
2/8
Цены на студии отличаются в зависимости от планировок, метража, этажа и вида из окна …
€43,233
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
1
1
35 м²
4/8
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Пхукете- вашем новом оазисе роскоши и комфорта…
€130,148
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Студия 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
27 м²
Добро пожаловать в роскошь и утопию райского острова! Представьте себе жизнь, в которой песч…
€66,794
Рекомендовать
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
34 м²
2/3
Инвестиции в недвижимость с 8% гарантией аренды на 3 лет и бесплатным отдыхом в одном из сам…
€121,025
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Параметры недвижимости в Таиланде
с видом на море
недорогая
элитная
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