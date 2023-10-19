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Квартиры-студии в Чонбури, Таиланд

Паттайя
66
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66 объектов найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 6/8
Студия с видом на море, в районе Наклуа в 5 минутах ходьбы от пляжа Вонгамат. Иностранная…
€30,685
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 5/7
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€94,824
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 3/8
Olympus – это совершенно новый образ жизни с ресторанами, кафе и магазинами комфортно распол…
€62,235
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€94,800
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€75,821
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€42,418
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 12/51
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€98,976
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/8
Комплекс расположен в районе Пратумнак на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденци…
€44,030
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 1/8
Комплекс расположен в районе Пратумнак на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденци…
€42,696
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 8/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€55,915
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 3/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€44,010
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€47,336
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/32
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€107,706
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/7
Harmonia City Garden - потрясающее место с уникальным и привлекательным европейским архит…
€55,988
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/7
Инвестиционная недвижимость с гарантированным доходом от сдачи в аренду с минимальным сро…
€89,106
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,466
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€44,530
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€47,434
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€53,243
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,892
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€44,021
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€48,806
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,442
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€43,656
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€48,300
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€44,585
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,892
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,892
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,892
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 7/8
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€35,127

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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