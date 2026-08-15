Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонбури
  4. Жилая
  5. Студия

Студии в Чонбури, Таиланд

;
Паттайя
22
Паттайя
115
Студия Удалить
Очистить
126 объектов найдено
Студия в Паттайя, Таиланд
TOP TOP
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/8
Резиденции рядом с пляжем Вонгамат — курортная жизнь в Северной Паттайе!Новый малоэтажный пр…
$70,120
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/8
Доступная недвижимость в Пратамнаке — переуступка от собственника в DREAM!Ищете первый объек…
$50,015
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/8
Жилой курорт у пляжа Вонгамат — новый проект в спокойной части Северной Паттайи!В районе Вон…
$72,934
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
It Is RealtyIt Is Realty
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/8
Не все проекты у моря одинаково интересны. Некоторые становятся дефицитом ещё до окончания с…
$89,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/8
Курортная резиденция нового поколения рядом с пляжем Джомтьен!Embassy World — масштабный жил…
$62,230
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/8
Студия в DREAM на Пратамнаке по привлекательной цене!Переуступка от собственника!Отличная во…
$50,015
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
TekceTekce
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/8
Инвестиционные апартаменты с курортной инфраструктурой у Джомтьена!Современный жилой проект …
$89,021
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/8
Новый взгляд на жизнь у моря в самом сердце Джомтьена!Современный жилой комплекс, где иннова…
$88,776
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/8
Новый комплекс рядом с морем в Северной Паттайе!LOVE IT Wongamat Beach — современный малоэта…
$72,429
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия 1 комната в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2
🏝 DREAM-продажа! Срочно от собственника Забирай последний шанс купить почти готовый апарт…
$61,090
Оставить заявку
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/22
Гарантия дохода. Получите 6% возврата инвестиций прямо сейчас. Новый высотный проект кондом…
$140,082
Оставить заявку
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 7/50
‘Beyond 360°’ Новая доминанта в самом центре Паттайи. Представляем вашему вниманию абсолютн…
$132,979
Оставить заявку
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 7/27
Студия с Видом на Море The Sands Condominium — современный элитный жилой комплекс в одном из…
$88,059
Оставить заявку
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/6
Holiday Condo View - комплекс  расположен в популярном районе на холме Пратамнак, в шаговой …
$50,238
Оставить заявку
Студия в Na Chom Thian, Таиланд
Студия
Na Chom Thian, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/8
Somphong Condotel-condominium расположен в районе Джомтьен, всего в 150 метрах от моря. Сост…
$60,041
Оставить заявку
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 8
PRISTINE PARK III – премиум-апартаменты у моря с доходностью 8% годовых! Высокая ликвидност…
$57,137
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4/7
Жилой комплекс View Talay Residence 3 — это современное семиэтажное здание, расположенное в …
$113,855
Оставить заявку
Студия 1 комната в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/8
Студия площадью 29 кв.м. на 3 этаже в кондоминиуме премиум-класса в самом престижном районе …
$97,527
Оставить заявку
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/8
New Nordic VIP Suites - 4 – современный  8 -этажный кондоминиум, расположенный в популярном …
$114,744
Оставить заявку
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 21/35
Студия на высоком этаже Supalai Mare - стильный 35-этажный кондоминиум в Южной Паттайе (Тепр…
$84,502
Оставить заявку
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/8
Water Park Condominium - комплекс от застройщика Heights Holdings в престижном зеленом район…
$80,054
Оставить заявку
Студия в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Студия
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/8
Seven Seas - это кондоминиум в курортном стиле, который состоит из 7 тропических островов, л…
$75,162
Оставить заявку
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 20/67
Это абсолютно новая квартира студия расположена на 20 этаже нового уникального проекта в Пат…
$107,628
Оставить заявку
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/8
Локация, где новых проектов почти не осталось!Вонгамат уже давно считается самым престижным …
$62,454
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
❤️🏝️ Срочная продажа в Паттайе — по цене пресейла Студия в современном жилом комплексе DR…
$62,500
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Недавно отремонтированная студия Condo для продажи на View Talay 2B, Jomtien - Prime Locatio…
$71,205
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Студия 1 спальня в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/8
Кондоминиум Water Edge расположен в нескольких минутах ходьбы от красивого пляжа На Джомтьен…
$104,515
Оставить заявку
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/25
Эта отремонтированная студия с видом на море в кондоминиуме View Talay 3 A расположена на ул…
$117,857
Оставить заявку
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/15
Комплекс Star Beach Condotel находится в тихом и престижном районе, всего в 10 минутах ходьб…
$69,825
Оставить заявку
Студия в Na Chom Thian, Таиланд
Студия
Na Chom Thian, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/8
Уютная просторная студия на берегу моря Somphong Condotel — уютный жилой комплекс смешанного…
$60,041
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти