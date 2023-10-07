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Квартиры-студии возле озера в Таиланде

Паттайя
65
Чонбури
65
Провинция Пхукет
44
Пхукет
43
Бангкок
5
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Параметры недвижимости в Таиланде

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