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Квартиры-студии в Паттайя, Таиланд

Студия В архив
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65 объектов найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 5/7
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете парт…
€94,230
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 3/8
Olympus – это совершенно новый образ жизни с ресторанами, кафе и магазинами комфортно распол…
€61,845
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€94,206
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€75,346
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€42,152
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 12/51
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€98,355
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/8
Комплекс расположен в районе Пратумнак на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденци…
€43,754
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 1/8
Комплекс расположен в районе Пратумнак на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденци…
€42,429
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 8/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€55,565
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 3/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€43,735
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€47,039
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/32
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€107,031
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/7
Harmonia City Garden - потрясающее место с уникальным и привлекательным европейским архит…
€55,637
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/7
Инвестиционная недвижимость с гарантированным доходом от сдачи в аренду с минимальным сро…
€88,548
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,175
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€44,251
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€47,137
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€52,909
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,599
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€43,745
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€48,501
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,151
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€43,382
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€47,997
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€44,305
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,599
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,599
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,599
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 7/8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€34,907
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 7/8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€32,222

Параметры недвижимости в Паттайя, Таиланд

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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