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Квартиры-студии в Паттайя, Таиланд
Студия
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65 объектов найдено
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
5/7
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете парт…
€94,230
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
23 м²
3/8
Olympus – это совершенно новый образ жизни с ресторанами, кафе и магазинами комфортно распол…
€61,845
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
2
1
2/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€94,206
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
2/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€75,346
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
2/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€42,152
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
2
1
12/51
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€98,355
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
1/8
Комплекс расположен в районе Пратумнак на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденци…
€43,754
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
23 м²
1/8
Комплекс расположен в районе Пратумнак на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденци…
€42,429
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
22 м²
8/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€55,565
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
22 м²
3/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€43,735
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
3/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€47,039
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
6/32
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€107,031
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
3/7
Harmonia City Garden - потрясающее место с уникальным и привлекательным европейским архит…
€55,637
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
2/7
Инвестиционная недвижимость с гарантированным доходом от сдачи в аренду с минимальным сро…
€88,548
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
24 м²
2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,175
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
23 м²
2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€44,251
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€47,137
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
28 м²
2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€52,909
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
24 м²
1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,599
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
23 м²
1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€43,745
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
26 м²
1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€48,501
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,151
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
24 м²
1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€43,382
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
26 м²
1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€47,997
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
24 м²
1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€44,305
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,599
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,599
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€46,599
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
29 м²
7/8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€34,907
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
29 м²
7/8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€32,222
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