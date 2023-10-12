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Квартиры-студии в Бангкок, Таиланд

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5 объектов найдено
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Бангкок, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Бангкок, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Количество этажей 8
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€56,985
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города в Бангкок, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города
Бангкок, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 32
Ideo Sukhumvit Rama 4 - это роскошный проект кондо и апартаментов, расположенный в Пхра Кхан…
€115,964
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Bang Kapi Subdistrict, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Bang Kapi Subdistrict, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 8
The Muve Ram 22 - это впечатляющий проект кондоминиума и квартиры, состоящий из 254 квартир …
€69,667
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Бангкок, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Бангкок, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 8
The Muve Bangkhae - это проект, расположенный в Банг Кхае Нуеа, Бангкок. Жилой комплекс имее…
€49,065
Студия 1 комната с парковка в Бангкок, Таиланд
Студия 1 комната с парковка
Бангкок, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 24 м²
Muve Bangkhae — это проект, расположенный в Bang Khae Nuea, Бангкок, и его завершение заплан…
€49,065

Параметры недвижимости в Бангкок, Таиланд

с видом на море
с видом на горы
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