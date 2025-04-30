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Квартиры-студии в Паттайе, Таиланд

Паттайя
28
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73 объекта найдено
Студия в Паттайя, Таиланд
UP UP
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/8
Laguna Bay 2 – уютные апартаменты в сердце Паттайи!Идеальный вариант для инвестиций или жизн…
$36,490
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Студия 1 комната в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 8/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
$58,923
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так …
$73,523
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
$49,415
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/8
Отличный вариант для инвестирования! Подходит как для постоянного проживания, так и для сдач…
$58,415
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
$46,389
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 27 м²
Этаж 3/8
Комплекс расположен в семистах метрах от самого шикарного пляжа в Паттайе Cozy Beach (наверн…
$55,000
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Студия 1 комната в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 2/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
$48,966
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 28 м²
Этаж 25/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$129,123
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия 1 комната в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
$49,882
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Отличный вариант для инвестирования! Подходит как для постоянного проживания, так и для сдач…
$55,918
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Агентство
DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 26 м²
Количество этажей 8
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужно уточнять на дату обращения!! …
$102,731
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 4/8
Эксклюзивное предложение! Апартаменты SO Origin Pattaya в центре Паттайи с гарантированным д…
$51,491
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DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 22 м²
Этаж 9/51
Самый масштабный проект люкс-класса Паттайе. На территории в 2,5 га бассейны, мини-гольф, мн…
$72,350
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 20 м²
Этаж 3/8
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужно уточнять на дату обращения!! …
$57,595
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия 1 комната в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
$51,432
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 29 м²
Этаж 44/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$175,608
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия 1 комната в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 3/8
Olympus – это совершенно новый образ жизни с ресторанами, кафе и магазинами комфортно распол…
$65,583
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 45/50
Возможность инвестирования в изысканные апартаменты в Южной Паттайе!Апартаменты полностью ме…
$82,971
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DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 12/24
Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — EMBASSY LIFE, которые обеспечат вам стабиль…
$82,186
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DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 11/67
Уникальная возможность стать владельцем апартаментов в Grand Solaire Pattaya!Апартаменты от …
$72,599
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DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 39 м²
ПАТТАЙЯ.REALESTATE.СЧАСТЬЕ🌏 🇹🇭 ГРАНДИОЗНЫЙ КОМПЛЕКС С КОММЕРЧЕСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, БИЗНЕС-З…
$142,249
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Na Kluea, Таиланд
Студия
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 8%!Прекрасно подходит как для постоянного…
$109,776
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 26 м²
Этаж 2/7
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужно уточнять на дату обращения!! …
$102,732
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Отличный вариант для инвестирования! Подходит как для постоянного проживания, так и для сдач…
$68,558
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DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 22/67
GRAND SOLAIRE – воплощение роскошной жизни в самом высоком небоскрёбе Паттайи!Этот 67-этажны…
$78,918
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DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 2/8
Апартаменты в проекте Siam Oriental Dream! Привлекательная инвестиционная возможность!Апарта…
$48,572
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DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 25/49
Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный …
$126,216
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Студия в Na Kluea, Таиланд
Студия
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 6 %!Прекрасно подходит как для постоянног…
$141,571
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DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 12/25
Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — EMBASSY Life, которые обеспечат вам стабиль…
$64,588
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DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Паттайе, Таиланд

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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