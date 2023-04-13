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Пентхаусы
Купить пентхаус в Марина-Баха, Испания
la Vila Joiosa Villajoyosa
45
Бенидорм
35
Altea
15
l Alfas del Pi
8
Пентхаус
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126 объектов найдено
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Пентхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
334 м²
€ 880,000
Квартиры в новостройке с отличными местами общего пользования.Море и природа как фон для ваш…
Пентхаус 2 спальни
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
91 м²
16 Этаж
€ 250,000
Красивый пентхаус с видом на море в 500 метрах от бухты Алмадрава в БенидормеПентхаус распол…
Пентхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
135 м²
1 Этаж
€ 239,000
Впечатляющий пентхаус в Golf Bahia de FinestratЭффектный пентхаус на продажу в эксклюзивной …
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
129 м²
2 Этаж
€ 146,000
Продаётся пентхаус в La Nucía в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 129.0…
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
165 м²
€ 898,000
Двухуровневый пентхаус в Вильяхойосе с лучшим видом на море в престижном жилом комплексе. …
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
320 м²
€ 1,407,000
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
173 м²
3 Этаж
€ 1,450,000
Продаётся пентхаус в Вильяхойосе в районе Playa del moro, располагается на 3 этаже. Общая пл…
Пентхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
134 м²
€ 257,250
Пентхаус расположен в центре Бенидорма, на Авенида де Рузафа. Недвижимость состоит из 134 к…
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
€ 505,000
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
185 м²
€ 795,000
Квартира с видом на остров Бенидорм, с тремя спальнями, двумя комнатами, отдельной кухней, 6…
Пентхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат
128 м²
12 Этаж
€ 229,000
Красивый пентхаус на продажу в одном из лучших урбанизаций в Ла Кала. Она имеет 63 полезных …
Пентхаус 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
155 м²
6 Этаж
€ 850,000
Двухуровневый Пентхаус в Villajoyosa с лучшими видами на море в престижном жилом комплексе…
Пентхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
90 м²
€ 440,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ С ВИДОМ НА МОРЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс в Финестра…
Пентхаус 4 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
105 м²
€ 525,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ С ВИДОМ НА МОРЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс в Финестра…
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
117 м²
€ 1,100,000
Пентхаус 1 спальня
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 491,700
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 265,000
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ РЯДОМ С МОРЕМ~ ~ Новый жилой комплекс из 32 квартир с 2…
Пентхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
118 м²
€ 330,000
НОВЫЙ ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В ФИНЕСТРАТЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс с …
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 265,000
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ РЯДОМ С МОРЕМ~ ~ Новый жилой комплекс из 32 квартир с 2…
Пентхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
118 м²
€ 330,000
НОВЫЙ ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В ФИНЕСТРАТЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс с …
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
117 м²
€ 1,100,000
Пентхаус 1 спальня
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 491,700
Пентхаус 4 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
105 м²
€ 525,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ С ВИДОМ НА МОРЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс в Финестра…
Пентхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
90 м²
€ 440,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ С ВИДОМ НА МОРЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс в Финестра…
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 265,000
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ РЯДОМ С МОРЕМ~ ~ Новый жилой комплекс из 32 квартир с 2…
Пентхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
118 м²
€ 330,000
НОВЫЙ ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В ФИНЕСТРАТЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс с …
Пентхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
117 м²
€ 1,100,000
Пентхаус 1 спальня
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 491,700
Пентхаус 4 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
105 м²
€ 525,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ С ВИДОМ НА МОРЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс в Финестра…
Пентхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
90 м²
€ 440,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ С ВИДОМ НА МОРЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс в Финестра…
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Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания
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