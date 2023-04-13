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Купить недвижимость в Марина-Баха, Испания

Бенидорм
607
l Alfas del Pi
583
la Vila Joiosa Villajoyosa
407
Altea
362
la Nucia
21
2 670 объектов найдено
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 62 м²
€ 310,000
100 м квартиры в море, Вильяхойоса, Коста Бланка 42 дома в лучшем месте, частная урбанизация…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 450,000
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 222 м² Количество этажей 2
€ 1,290,000
Представляем новую комфортабельную виллу в красивом современном жилом комплексе от застройщи…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 789,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 1,175,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Квартира 1 спальняв Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 3/24 Этаж
€ 235,000
Представляем новый закрытый жилой комплекс в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 431 м² 30/30 Этаж
€ 1,690,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 175 м² 29/30 Этаж
€ 1,049,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 4 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 199 м² 26/30 Этаж
€ 1,159,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 6/30 Этаж
€ 545,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 9/30 Этаж
€ 603,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 1 спальняв Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 7/30 Этаж
€ 402,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м² 3/3 Этаж
€ 297,000
Представляем новые современные апартаменты с видом на море в закрытом жилом комплексе в горо…
Дом 5 спаленв l Alfas del Pi, Испания
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 Количество комнат 4 ванных комнат 287 м² Количество этажей 1
€ 750,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 5 спаленв l Alfas del Pi, Испания
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 538 м² Количество этажей 2
€ 765,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Квартира 2 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 72 м² 2/3 Этаж
€ 242,000
Представляем новые современные апартаменты с видом на море в закрытом жилом комплексе в горо…
Дом 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 114 м² Количество этажей 2
€ 395,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на море и горы в La Nucia. Вилла площадью 114 кв.…
Дом 2 спальнив la Nucia, Испания
Дом 2 спальни
la Nucia, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 2
€ 185,000
Представляем уютную виллу с видом на море и горы в La Nucia.Город La Nucia - небольшой город…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 450,000
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 450,000
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
Квартира 1 спальняв Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат 65 м²
€ 125,000
Квартира полностью отремонтирована с хорошим вкусом и хорошими материалами. Его расположение…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 450,000
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
Квартира 4 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 106 м² 2 Этаж
€ 230,000
Хорошая четырехкомнатная квартира с видом на парк L´Aigüera в БенидормеЕсли вы ищете простор…
Вилла 4 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 560,000
Этот недавно построенный дом имеет авангардный дизайн, большой участок, уединение и вид на м…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 114 м² 10 Этаж
€ 185,000
Продаётся aпартамент в Вильяхойосе в районе Cala de finestrat, располагается на 10 этаже. Об…
Квартира 2 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 250,000
Квартиры на продажу в Финестрате, Коста Бланка Жилой состоит из 9 блоков по 9 квартир в кажд…
Квартира 2 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 295,000
Квартиры на продажу в Финестрате, Коста Бланка Жилой состоит из 9 блоков по 9 квартир в кажд…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 102 м² 2 Этаж
€ 450,000
Квартиры в новостройке на пляже Поньенте, БенидормОтплытие из вашего нового дома, мечта сбыл…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 144 м² 2 Этаж
€ 545,000
Квартиры в новостройке на пляже Поньенте, БенидормОтплытие из вашего нового дома, мечта сбыл…
Квартира 4 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 198 м² 26 Этаж
€ 1,159,000
Квартиры в новостройке на пляже Поньенте, БенидормОтплытие из вашего нового дома, мечта сбыл…

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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