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Виллы в Алаканти, Испания
Аликанте
72
Sant Joan d Alacant
44
el Campello
43
Mutxamel
22
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
1
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188 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
130 м²
€ 859,900
Всего в 600 метрах от бухты Л'Амерадор в Эль-Кампельо, на побережье Коста-Бланка, находится …
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат
209 м²
€ 1,190,000
Виллы для гольфа на первой линии с частным бассейном, террасой, солярием и частной парковкой…
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат
270 м²
€ 1,975,000
Роскошные дома с частным бассейном в Сан-Хуане от 1.975.000€ + НДС Это - уникальный жилой …
Вилла 11 спален
Аликанте, Испания
12 ванных комнат
1 147 м²
€ 3,300,000
Самая эксклюзивная вилла в Аликанте в районе Кабо де лас Уэртас.Рядом с Плайя Де Сан Хуан, в…
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
4 ванных комнат
450 м²
€ 1,800,000
Эксклюзивный проект из 10 вилл, расположенный на первой линии Плайя де Сан Хуан с невероятны…
Вилла 5 спален
el Campello, Испания
4 ванных комнат
240 м²
€ 310,000
Большая, полностью отремонтированная двухэтажная вилла с участком 950 м² и площадью 240 м². …
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
4 ванных комнат
549 м²
€ 1,390,000
Роскошные дома с частным бассейном в Сан-Хуане от € 1.390.000 + НДС. Это - уникальный жилой…
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
119 м²
€ 425,000
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл, расположенный в урбанизации Ла-Котовета, в Мутк…
Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
205 м²
€ 250,000
Индивидуальный загородный дом с хорошим участком и полностью узаконенным бассейном. Досту…
Вилла 5 спален
Mutxamel, Испания
4 ванных комнат
192 м²
€ 399,900
Отдельная вилла с большим участком и частным бассейном в лучшем жилом районе Муксамель, Ла-А…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
265 м²
€ 899,000
Продаётся вилла в Эль Кампельо в районе Venta Lanuza. Общая площадь 265.00 м2, участок 1320 …
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
3 ванных комнат
180 м²
€ 750,000
Великолепная вилла расположена в одном из самых эксклюзивных районов Бенидорма. Эта уникальн…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
265 м²
€ 899,000
Вилла в Кампельо с панорамным видом на море. Первый этаж открытой планировки, с тремя бол…
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат
300 м²
€ 905,000
Виллы в Сан-Хуан являются результатом тщательного изучения создания роскошных вилл с энергет…
Вилла 3 спальни
Busot, Испания
3 ванных комнат
155 м²
€ 495,000
Захватывающая открытая концептуальная вилла, вид на линию горизонта Аликанте. Большие открыт…
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
4 ванных комнат
550 м²
€ 2,140,000
Кабо-де-Лас-Уэртас Вилла современного стиля и дизайна в одном из лучших районов Кабо-де-л…
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
5 ванных комнат
450 м²
€ 3,300,000
Роскошная вилла нового поколения с прекрасным видом на пляж Сан-Хуан. Вилла будет исполнена …
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
93 м²
€ 169,000
Дом в районе Аликанте Эль Моралет, недалеко от Сан Висенте дель Распейг. Дом с 3 спальнями, …
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
5 ванных комнат
350 м²
€ 730,000
Смежный дом в эксклюзивном районе Кала Пальмера, Кабо Уэртас, с частным бассейном и видом на…
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
281 м²
€ 590,000
Просторный и светлый дом площадью 270 квадратных метров с необыкновенным видом на море, в эк…
Вилла 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат
300 м²
€ 925,000
Продаётся вилла в Аликанте в районе Playa muchavista. Общая площадь 300.00 м2, участок 519 м…
Вилла 7 спален
el Campello, Испания
7 ванных комнат
450 м²
€ 1,310,000
Авангардный дизайн, качество и устойчивость сочетаются в этой эксклюзивной независимой роско…
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
2 ванных комнат
257 м²
€ 375,000
Независимая вилла площадью 250 метров в эксклюзивной урбанизации Ла-Бланка, в муниципалитет…
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
118 м²
€ 440,000
Продаётся дом в Mutxamel в районе Bonalba-Cotoveta. Общая площадь 118.00 м2, участок 550 м2,…
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат
214 м²
€ 470,000
Дома расположены всего в 10 минутах от центра Аликанте, а также прекрасно связаны городской …
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
108 м²
€ 364,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат
164 м²
€ 550,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-ХУАНЕ~ ~ Прекрасный новый жилой комплекс из 8 вилл в Сан Хуане, недалеко о…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
220 м²
€ 849,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
118 м²
€ 440,000
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
220 м²
€ 849,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания
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