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Квартиры в Алаканти, Испания

Аликанте
369
Sant Joan d Alacant
47
el Campello
22
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
3
Mutxamel
2
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443 объекта найдено
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
73 м²
€ 148,000
We present you this magnificent house, with two bedrooms, a bathroom and a kitchen with a ga…
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
119 м²
€ 265,000
Apartment in Alicante Centro area, 119 m. surface, 16 m2 of kitchen, 25 m2 of living room, 5…
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
115 м²
€ 78,500
Квартира в районе Аликанте Ла Флорида, 115 м. площадь, 26 м2 гостиной, 7 м2 террасы, 2 двухм…
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 152 м² 5 Этаж
€ 448,000
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
9 Количество комнат 2 ванных комнат 88 м² 3/12 Этаж
€ 298,000
Casamayor предлагает вам возможность купить этот великолепный дом в одном из поместий с наиб…
Кондо 3 спальни в Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 398,000
Представляем вам этот превосходный дом на продажу, расположенный в одном из самых безупречны…
Кондо 1 спальня в Аликанте, Испания
Кондо 1 спальня
Аликанте, Испания
5 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² 1/7 Этаж
€ 120,000
Продается дом, превращенный в коммерческий офис с привилегированным положением в Аликанте …
Кондо 3 спальни в Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 112 м² 2 Этаж
€ 249,000
В привилегированном месте и в окружении тщательно ухоженных садов, мы представляем вам эту с…
Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 115 м²
€ 146,000
Возможность купить квартиру для проживания или инвестиций в центре Аликанте. Офис полностью …
Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 6 569 м²
€ 364,000
Апартаменты в Плайя-де-Сан-Хуан, Аликанте Предлагает вам образ жизни, который вы ищете: сов…
Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
€ 160,000
Рядом с рынком 62 м2 2 спальни 2 ванные комнаты шкафы отопление паркет терраса лифт кухня к…
Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 239,900
Хорошая квартира в Сан-Хуан Плайя площадью 114 м2 и всего в 600 метрах от моря. Состоит из…
Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 99,900
Недавно отремонтированная квартира на первом этаже в стиле лофт в Аликанте. Площадь 100 м2 2…
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 134,900
Светлая квартира рядом со школой Maristas. Готовы к заселению. Расположен в отличном жилом…
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 185,000
Апартаменты расположены в Ареналес-дель-Соль, в жилом комплексе недалеко от природного запов…
Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 329,800
Замечательные квартиры в недавно построенном жилом комплексе в непревзойденном и привилегиро…
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 92 м²
€ 107,800
Отремонтированная квартира рядом со школой, поликлиникой, трамваем, автобусными остановками,…
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 350,000
Полностью отремонтирован в современном стиле с использованием высококачественных материалов.…
Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 264,000
Квартиры в новом жилом комплексе, состоящем из 60 квартир с 2, 3 и 4 спальнями, с гаражом и …
Квартира 1 спальня в Аликанте, Испания
Квартира 1 спальня
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 90 м²
€ 199,900
Фантастическая новостройка, очень светлая, на углу 3-го этажа с большой террасой 40м2. В дом…
Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 330,000
Удивительная квартира, полностью отремонтированная, с террасой 23 м2 с видом на море. Она с…
Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 218,000
Квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами с видом на море в Альбуферете, Аликанте, распол…
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 88 м²
€ 89,000
Просторная и светлая квартира с отличной ориентацией и большой угловой террасой. Расположена…
Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 80 м²
€ 210,000
Продается прекрасная квартира 80м2 жилая площадь, расположенная в Альбуфера Аликанте в урбан…
Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 199,000
С невероятной террасой для летних ночей и мечтательных восходов солнца! Привилегированный р…
Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 209,000
Современные бунгало в новом комплексе в небольшой деревне на юге провинции Аликанте. Это иде…
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 87 м²
€ 97,500
Квартира в нескольких метрах от бульвара Пла, расположена на главной улице. 3 спальни, 2 ва…
Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 86 м²
€ 210,000
Большая квартира на первой линии моря в Альбуфере с прекрасным видом на море. Просыпайтесь,…
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 210,000
Квартира в Аликанте с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, полностью отремонтированная, гостин…
Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 84 м²
€ 135,000
Квартира в центре Аликанте с туристической лицензией Сдается с возможностью купить красивую…

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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