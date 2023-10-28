ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Испания
Campo de Cartagena
Жильё в Campo de Cartagena, Испания
квартиры
30
дома
58
Очистить
88 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Лос Алькасарес, Испания
3
2
86 м²
€194,250
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лос Алькасарес, Испания
3
3
110 м²
Новая вилла с 3 спальнями Торре дель Раме - строительство вилл, расположенных в Лос Алькаса…
€375,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лос Алькасарес, Испания
3
3
102 м²
Новая вилла с 3 спальнями Торре дель Раме - строительство вилл, расположенных в Лос Алькаса…
€375,000
Рекомендовать
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Сан-Хавьер, Испания
3
3
123 м²
€469,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Сан-Хавьер, Испания
3
4
145 м²
Виллы с 3 спальнями Прекрасная урбанизация , состоящая из вилл в закрытом комплексе Roda Gol…
€445,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
85 м²
Новый таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни, площадь 85 м2 - DS1116614 3 спальни, 3 в…
€218,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
85 м²
Современный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар - DS1116613 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площа…
€218,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с парковкой, с бытовой техникой, с общественным бассейном
Сан-Хавьер, Испания
2
2
65 м²
Современный Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания - WD117730 2 спальни, 2 ванные комнаты…
€171,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
85 м²
Роскошный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни - DS1116272 3 спальни, 3 ванные комна…
€218,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
3
2
93 м²
Современные новые апартаменты в Сантьяго-де-ла-Рибера - TN1110250 3 спальни, 2 ванные комнат…
€196,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
3
2
91 м²
Комфортабельные апартаменты в Сантьяго-де-ла-Рибера, Коста-Калида, Испания - TN1110249 3 спа…
€196,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
3
2
94 м²
Комфортабельные апартаменты возле моря в Сантьяго-де-ла-Рибера - TN1110051 3 спальни, 2 ванн…
€204,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
3
2
99 м²
Элитные новые апартаменты в Сантьяго-де-ла-Рибера - TN1110050 3 спальни, 2 ванные комнаты. П…
€192,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
3
2
96 м²
Современные новые апартаменты рядом с морем в Сантьяго-де-ла-Рибера, Коста-Калида - TN111004…
€193,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
3
2
100 м²
Новые апартаменты в Сантьяго-де-ла-Рибера, площадь 100 м2 - TN1110046 3 спальни, 2 ванные ко…
€199,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря
Сан-Хавьер, Испания
2
2
Роскошный Duplex в La Manga, Коста Калида, Испания - GRI119776 2 спальни, 2 ванные комнаты. …
€231,695
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря
Сан-Хавьер, Испания
2
2
Люксовый класс Duplex в La Manga, Коста Калида, Испания - GRI119775 2 спальни, 2 ванные комн…
€248,195
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с видом на море, у моря
Сан-Хавьер, Испания
3
2
Люкс класса Duplex в Ла Манга, площадь 100 м2 - GRI119774 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
€280,450
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря
Сан-Хавьер, Испания
2
2
Современный Duplex в Ла Манга, Коста Калида - GRI119773 2 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
€220,616
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с гаражом, с холодильником
Лос Алькасарес, Испания
3
3
161 м²
Роскошный дом класса в Лос-Алькасарес - спальни DS119736 3, ванные комнаты 3. Площадь ковров…
€679,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
85 м²
Роскошный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида, Испания - DS119732 3 спальни, 3 в…
€218,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
85 м²
Роскошный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар - DS119733 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая…
€218,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
85 м²
Роскошный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар - DS119730 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь …
€218,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
85 м²
Новый таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни, 85 м2 - DS119729 3 спальни, 3 ванные ком…
€234,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с садом
Лос Алькасарес, Испания
3
2
84 м²
Новый дом в Вильямартине, Коста Бланка, Испания - IV119135 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площ…
€294,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с гаражом, с холодильником
Лос Алькасарес, Испания
4
4
173 м²
Красивая вилла в Лос-Алькасарес, 4 спальни, 173 м2 - DS118088 4 спальни, 4 ванные комнаты. К…
€635,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с гаражом
Лос Алькасарес, Испания
3
2
94 м²
Комфортабельная вилла в Лос-Алькасарес, спальни 3, 94 м2 - спальни SGN117115 3, ванные комна…
€232,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с парком
Сан-Хавьер, Испания
3
3
120 м²
Новая вилла у моря в Сантьяго-де-ла-Рибера - MG116216 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая …
€299,500
Рекомендовать
Вилла 7 спален с парковкой, с видом на море, с сауной
San Pedro del Pinatar, Испания
7
3
540 м²
Комфортабельная вилла в Pilar de la Horadada, до пляжа 150 м - NP116061 7 спален, 3 ванные к…
€2,80 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с террасой
Сан-Хавьер, Испания
2
2
91 м²
Современные новые апартаменты в Ла Манга, 2 спальни, 69 м2 - GRI115288 2 спальни, 1 ванная к…
€168,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Параметры недвижимости в Campo de Cartagena, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL