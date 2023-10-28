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Жильё в Campo de Cartagena, Испания

квартиры
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58
88 объектов найдено
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Лос Алькасарес, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€194,250
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Новая вилла с 3 спальнями Торре дель Раме - строительство вилл, расположенных в Лос Алькаса…
€375,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Новая вилла с 3 спальнями Торре дель Раме - строительство вилл, расположенных в Лос Алькаса…
€375,000
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Сан-Хавьер, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
€469,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Сан-Хавьер, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Виллы с 3 спальнями Прекрасная урбанизация , состоящая из вилл в закрытом комплексе Roda Gol…
€445,000
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Новый таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни, площадь 85 м2 - DS1116614 3 спальни, 3 в…
€218,000
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Современный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар - DS1116613 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площа…
€218,000
Бунгало 2 спальни с парковкой, с бытовой техникой, с общественным бассейном в Сан-Хавьер, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с бытовой техникой, с общественным бассейном
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Современный Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания - WD117730 2 спальни, 2 ванные комнаты…
€171,000
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Роскошный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни - DS1116272 3 спальни, 3 ванные комна…
€218,000
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system в Сан-Хавьер, Испания
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Современные новые апартаменты в Сантьяго-де-ла-Рибера - TN1110250 3 спальни, 2 ванные комнат…
€196,000
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system в Сан-Хавьер, Испания
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Комфортабельные апартаменты в Сантьяго-де-ла-Рибера, Коста-Калида, Испания - TN1110249 3 спа…
€196,000
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system в Сан-Хавьер, Испания
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Комфортабельные апартаменты возле моря в Сантьяго-де-ла-Рибера - TN1110051 3 спальни, 2 ванн…
€204,000
Квартира 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system в Сан-Хавьер, Испания
Квартира 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Элитные новые апартаменты в Сантьяго-де-ла-Рибера - TN1110050 3 спальни, 2 ванные комнаты. П…
€192,000
Квартира 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system в Сан-Хавьер, Испания
Квартира 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Современные новые апартаменты рядом с морем в Сантьяго-де-ла-Рибера, Коста-Калида - TN111004…
€193,000
Квартира 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system в Сан-Хавьер, Испания
Квартира 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Новые апартаменты в Сантьяго-де-ла-Рибера, площадь 100 м2 - TN1110046 3 спальни, 2 ванные ко…
€199,000
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря в Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный Duplex в La Manga, Коста Калида, Испания - GRI119776 2 спальни, 2 ванные комнаты. …
€231,695
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря в Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Люксовый класс Duplex в La Manga, Коста Калида, Испания - GRI119775 2 спальни, 2 ванные комн…
€248,195
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с видом на море, у моря в Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с видом на море, у моря
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Люкс класса Duplex в Ла Манга, площадь 100 м2 - GRI119774 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
€280,450
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря в Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современный Duplex в Ла Манга, Коста Калида - GRI119773 2 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
€220,616
Вилла 3 спальни с парковкой, с гаражом, с холодильником в Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с гаражом, с холодильником
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Роскошный дом класса в Лос-Алькасарес - спальни DS119736 3, ванные комнаты 3. Площадь ковров…
€679,000
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Роскошный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида, Испания - DS119732 3 спальни, 3 в…
€218,000
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Роскошный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар - DS119733 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая…
€218,000
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Роскошный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар - DS119730 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь …
€218,000
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Новый таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни, 85 м2 - DS119729 3 спальни, 3 ванные ком…
€234,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с садом в Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с садом
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новый дом в Вильямартине, Коста Бланка, Испания - IV119135 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площ…
€294,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с гаражом, с холодильником в Лос Алькасарес, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с гаражом, с холодильником
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 173 м²
Красивая вилла в Лос-Алькасарес, 4 спальни, 173 м2 - DS118088 4 спальни, 4 ванные комнаты. К…
€635,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с гаражом в Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с гаражом
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Комфортабельная вилла в Лос-Алькасарес, спальни 3, 94 м2 - спальни SGN117115 3, ванные комна…
€232,900
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с парком в Сан-Хавьер, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с парком
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Новая вилла у моря в Сантьяго-де-ла-Рибера - MG116216 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая …
€299,500
Вилла 7 спален с парковкой, с видом на море, с сауной в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 7 спален с парковкой, с видом на море, с сауной
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 540 м²
Комфортабельная вилла в Pilar de la Horadada, до пляжа 150 м - NP116061 7 спален, 3 ванные к…
€2,80 млн
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с террасой в Сан-Хавьер, Испания
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с террасой
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Современные новые апартаменты в Ла Манга, 2 спальни, 69 м2 - GRI115288 2 спальни, 1 ванная к…
€168,000

Параметры недвижимости в Campo de Cartagena, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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