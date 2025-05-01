Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Campo de Cartagena y Mar Menor
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

Los Alcazares
144
San Pedro del Pinatar
131
Torre Pacheco
104
Картахена
47
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
527 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
$79,264
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Квартиры с 1 или 3 спальнями и общим бассейном на побережье в Сан-Педро-дель-Пинатар, Мурсия…
$340,855
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛА МАНГЕ Эта урбанизация расположена в самой большой …
$211,837
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 3/4
Предлагаем новую квартиру на третьем этаже в закрытой урбанизации La Llana Towers в Сан-Педр…
$308,780
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 комнаты
Los Alcazares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
$281,109
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Откройте для себя новую концепцию роскоши и комфорта в нашем жилом комплексе в Ла-Манге, рай…
$616,739
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в San Javier, Испания
Квартира 2 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛА МАНГА Новый жилой комплекс расположен в уникальном и особенном м…
$218,324
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Квартира 4 комнаты в Los Alcazares, Испания
Квартира 4 комнаты
Los Alcazares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Комплекс апартаментов Лос Альказарес Санта-Росалия (Мурсия). Состоит из квартир с 3 спальням…
$424,906
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Квартира 3 комнаты в Картахена, Испания
Квартира 3 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В МАР-ДЕ-КРИСТАЛЬ Новый современный жилой комплекс апартаментов и пен…
$358,780
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛА МАНГА Новый жилой комплекс расположен в уникальном и особенном м…
$256,936
Оставить заявку
Пентхаус в Los Alcazares, Испания
Пентхаус
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Представляем вашему вниманию комплекс Residencial de Obra Nueva в Лос-Алькасаресе - элегантн…
$363,129
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Los Alcazares, Испания
Квартира 4 комнаты
Los Alcazares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Светлые и стильные квартиры с 2, 3 спальнями в Лос-Алькасаресе, Коста-Калида Лос-Алькасарес …
$291,982
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Torre Pacheco, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Современные квартиры на престижном курорте в Мурсии, Испания Эти квартиры, расположенные в и…
$569,023
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАРНовый жилой комплекс современных квартир и пент…
$285,920
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Пентхаус в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
El Lago предлагает 42 роскошные квартиры на курорте Santa Rosalia Lake & Life Resort, с 2 ил…
$589,211
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс из 8 современных бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар предлагае…
$419,886
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современные новые апартаменты в La Manga, до пляжа 240 м - UBA116818 3 спальни, 2 ванные ком…
$254,916
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
$84,218
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 комнаты
Los Alcazares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Стильные квартиры с 2 и 3 спальнями в Лос-Алькасаресе, Коста-Калида Стильные квартиры находя…
$217,022
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в San Javier, Испания
Квартира 3 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 4
Новые апартаменты с видом на море в San JavierСовременная квартира площадью 96 кв. м. распо…
$239,071
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Откройте для себя возможность всей жизни в Ла-Манга-дель-Мар-Менор! Наш эксклюзивный жилой к…
$371,621
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Жилой комплекс в Плайя Хонда, состоит из 16 участков для разных вилл. Существует возможность…
$567,449
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАРНовый жилой комплекс современных квартир и пент…
$322,378
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Новый жилой комплекс современных квартир и пе…
$323,428
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
В общей сложности проект включает 51 дом, расположенный в трех разных зданиях. Здесь есть пе…
$338,146
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Современные квартиры в Сан-Педро в пешей доступности от пляжа. Современные квартиры с 2 и 3 …
$346,909
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Туристические апартаменты с лицензией на аренду в Лос Нарехос, Лос Алькасарес Первоклассное…
$397,921
Оставить заявку
Пентхаус в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
НОВЫЕ ПЕНТХАУСЫ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Новый жилой комплекс апартаментов в Торре-Пачеко (Мурсия) в …
$264,977
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
$108,988
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 комнаты
Los Alcazares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Квартиры в средиземноморском стиле с 2 и 3 спальнями в Лос-Алькасаресе, Коста-Калида Стильны…
$350,710
Оставить заявку

Типы недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти