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Недвижимость в Барселоне, Испания

Maresme
14
Баш-Льобрегат
14
Martorell
10
Барселонес
5
Sitges
4
Барселона
4
Гарраф
4
Ареньс-де-Мар
3
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74 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Барселонес, Испания
Вилла 4 спальни
Барселонес, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 747 м²
€ 9,000,000
Продается вилла в Жироне Барселона. 
Квартирав Барселонес, Испания
Квартира
Барселонес, Испания
€ 600
Дом 5 спаленв Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
418 м²
€ 1,050,000
Новострои с видом на море в шаге от центра Вилассара де дальта Невероятный совре…
Дом 5 спаленв Sant Vicenc de Montalt, Испания
Дом 5 спален
Sant Vicenc de Montalt, Испания
465 м²
€ 1,090,000
Современный ,роскошный дом, построен в 2008 годуСовременный ,роскошный дом, построен в 2008…
Дом 5 спаленв Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
463 м²
€ 950,000
Невероятный современныйдом на продажу в Вилассаре-де-Дальте, идеальный для круглогодичног…
Дом 6 спаленв Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 6 спален
Ареньс-де-Мар, Испания
424 м²
€ 1,100,000
Площадь 424 м2Спальни 6Санузлы 6Балкон или терраса Бассейн Парковка Сад Кондиционер Дом в п…
Дом 5 спаленв Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
635 м²
€ 1,450,000
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
Дом 5 спаленв Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
532 м²
€ 1,380,000
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
Дом 4 спальнив Cabrera de Mar, Испания
Дом 4 спальни
Cabrera de Mar, Испания
454 м²
€ 1,400,000
Современная архитектура ,лаконичные линии, продуманная планировка, великолепное качество от…
Дом 4 спальнив Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни
Ареньс-де-Мар, Испания
376 м²
€ 670,000
Балкон или террасаБассейн Гараж Сад Кондиционер Отопление Дом в пешей доступности от моря в…
Дом 4 спальнив Cabrera de Mar, Испания
Дом 4 спальни
Cabrera de Mar, Испания
5 Количество комнат 454 м²
€ 1,400,000
Вилла расположена в живописной урбанизации Санта Елена рядом с пляжем. Побережье Коста Б…
Квартира 3 спальнив Барселонес, Испания
Квартира 3 спальни
Барселонес, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 12 Этаж
€ 1,395,000
Chic apartment in the first line of the sea with a dizzying view of the sea . The hotel is l…
Квартира 3 спальнив Gava, Испания
Квартира 3 спальни
Gava, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 640,000
Excellent apartment for sale in the city of Gava Mar. Ideal location for those who want ever…
Дом 4 спальнив Esplugues de Llobregat, Испания
Дом 4 спальни
Esplugues de Llobregat, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 1,499,000
Вилла 12 спаленв Corbera de Llobregat, Испания
Вилла 12 спален
Corbera de Llobregat, Испания
9 ванных комнат 80 м²
€ 6,000,000
Трехэтажный дом, отреставрированный в 2005 году, с видом на горы Сьерра-дель-Ордаль и Гелида…
Квартира 3 спальнив Барселонес, Испания
Квартира 3 спальни
Барселонес, Испания
2 ванных комнат
€ 580,000
Комфортабельная квартира на первом этаже в центре Барселоны площадью 160м2. Квартира состоит…
Вилла 6 спаленв Алелья, Испания
Вилла 6 спален
Алелья, Испания
5 ванных комнат 800 м²
€ 850,000
Продам: Дом в Алелье Большой дом с бассейном в Алелье, в урбанизации Тейксидо (Барселона). В…
Дом 4 спальнив Sant Quirze del Valles, Испания
Дом 4 спальни
Sant Quirze del Valles, Испания
4 ванных комнат 1 000 м²
€ 635,000
Идеальная вилла с участком двойной высоты общей площадью 1000м2 и жилой площадью 305м2. Пост…
Вилла 4 спальнив Sant Cugat del Valles, Испания
Вилла 4 спальни
Sant Cugat del Valles, Испания
2 ванных комнат 802 м²
€ 575,000
Красивая вилла с бассейном в элитной урбанизации, принадлежащей Сан-Кугат-дель-Валлес. Эта в…
Виллав Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
€ 9,200,000
Испания Барселона Ситжес Потрясающая вилла от известного архитектора Эта вилла -&nbsp;…
Вилла 9 комнатв Sitges, Испания
Вилла 9 комнат
Sitges, Испания
9 Количество комнат 901 м²
€ 6,500,000
Испания Барселона Ситжес Прекрасная вилла с современным дизайном в самом престижном район…
Дом 5 спаленв Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Дом 5 спален
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
1 344 м² Количество этажей 3
€ 6,900,000
Эффектная роскошная вилла с бассейном, видом на море и отдельной квартирой для персонала нах…
Квартира 3 спальнив Martorell, Испания
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 345,000
Предлагаем апартамент с тур.лицензией в элитном комплексе, расположенном в сп…
Квартира 4 спальнив Martorell, Испания
Квартира 4 спальни
Martorell, Испания
3 ванных комнат 137 м²
€ 590,000
Первая линия от моря и пляжа на испанском побережье Коста Бланка. Городок Пунта Прима, в …
Квартира 2 спальнив Martorell, Испания
Квартира 2 спальни
Martorell, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 154,900
Новая урбанизация предлагает апартаменты (площадь 70 кв.м.) на нижнем этаже с садом (площадь…
Квартира 3 спальнив Martorell, Испания
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
2 ванных комнат 112 м²
€ 195,000
Новые апартаменты в престижной урбанизации Вийла Амалия в Испании, побережье Коста Бланка, г…
Вилла 3 спальнив Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
385 м²
€ 1,590,000
Превосходная роскошная вилла в Испании, между городами Бенидорм и Алтеа. Район Альбир &mdash…
Вилла 3 спальнив Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
506 м²
€ 2,200,000
Отдельный дом с уникальной архитектурой, построенный по проекту владельцев в 2005 году, расп…
Вилла 4 спальнив Martorell, Испания
Вилла 4 спальни
Martorell, Испания
4 ванных комнат 465 м²
€ 895,000
Новая вилла с видом на море расположена в районе около Benissa между городами Кальп и Морайр…
Виллав Martorell, Испания
Вилла
Martorell, Испания
€ 342,995
Добро пожаловать в современные виллы с видом на море в популярном районе Cabo Roig! Дома сос…

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

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