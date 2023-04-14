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Вилла 4 спальни
Барселонес, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
747 м²
€ 9,000,000
Продается вилла в Жироне Барселона.
Квартира
Барселонес, Испания
€ 600
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
418 м²
€ 1,050,000
Новострои с видом на море в шаге от центра Вилассара де дальта Невероятный совре…
Дом 5 спален
Sant Vicenc de Montalt, Испания
465 м²
€ 1,090,000
Современный ,роскошный дом, построен в 2008 годуСовременный ,роскошный дом, построен в 2008…
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
463 м²
€ 950,000
Невероятный современныйдом на продажу в Вилассаре-де-Дальте, идеальный для круглогодичног…
Дом 6 спален
Ареньс-де-Мар, Испания
424 м²
€ 1,100,000
Площадь 424 м2Спальни 6Санузлы 6Балкон или терраса Бассейн Парковка Сад Кондиционер Дом в п…
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
635 м²
€ 1,450,000
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
532 м²
€ 1,380,000
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
Дом 4 спальни
Cabrera de Mar, Испания
454 м²
€ 1,400,000
Современная архитектура ,лаконичные линии, продуманная планировка, великолепное качество от…
Дом 4 спальни
Ареньс-де-Мар, Испания
376 м²
€ 670,000
Балкон или террасаБассейн Гараж Сад Кондиционер Отопление Дом в пешей доступности от моря в…
Дом 4 спальни
Cabrera de Mar, Испания
5 Количество комнат
454 м²
€ 1,400,000
Вилла расположена в живописной урбанизации Санта Елена рядом с пляжем. Побережье Коста Б…
Квартира 3 спальни
Барселонес, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
12 Этаж
€ 1,395,000
Chic apartment in the first line of the sea with a dizzying view of the sea . The hotel is l…
Квартира 3 спальни
Gava, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 640,000
Excellent apartment for sale in the city of Gava Mar. Ideal location for those who want ever…
Дом 4 спальни
Esplugues de Llobregat, Испания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 1,499,000
Вилла 12 спален
Corbera de Llobregat, Испания
9 ванных комнат
80 м²
€ 6,000,000
Трехэтажный дом, отреставрированный в 2005 году, с видом на горы Сьерра-дель-Ордаль и Гелида…
Квартира 3 спальни
Барселонес, Испания
2 ванных комнат
€ 580,000
Комфортабельная квартира на первом этаже в центре Барселоны площадью 160м2. Квартира состоит…
Вилла 6 спален
Алелья, Испания
5 ванных комнат
800 м²
€ 850,000
Продам: Дом в Алелье Большой дом с бассейном в Алелье, в урбанизации Тейксидо (Барселона). В…
Дом 4 спальни
Sant Quirze del Valles, Испания
4 ванных комнат
1 000 м²
€ 635,000
Идеальная вилла с участком двойной высоты общей площадью 1000м2 и жилой площадью 305м2. Пост…
Вилла 4 спальни
Sant Cugat del Valles, Испания
2 ванных комнат
802 м²
€ 575,000
Красивая вилла с бассейном в элитной урбанизации, принадлежащей Сан-Кугат-дель-Валлес. Эта в…
Вилла
Sitges, Испания
€ 9,200,000
Испания Барселона Ситжес Потрясающая вилла от известного архитектора Эта вилла - …
Вилла 9 комнат
Sitges, Испания
9 Количество комнат
901 м²
€ 6,500,000
Испания Барселона Ситжес Прекрасная вилла с современным дизайном в самом престижном район…
Дом 5 спален
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
1 344 м²
Количество этажей 3
€ 6,900,000
Эффектная роскошная вилла с бассейном, видом на море и отдельной квартирой для персонала нах…
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 345,000
Предлагаем апартамент с тур.лицензией в элитном комплексе, расположенном в сп…
Квартира 4 спальни
Martorell, Испания
3 ванных комнат
137 м²
€ 590,000
Первая линия от моря и пляжа на испанском побережье Коста Бланка. Городок Пунта Прима, в …
Квартира 2 спальни
Martorell, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 154,900
Новая урбанизация предлагает апартаменты (площадь 70 кв.м.) на нижнем этаже с садом (площадь…
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
2 ванных комнат
112 м²
€ 195,000
Новые апартаменты в престижной урбанизации Вийла Амалия в Испании, побережье Коста Бланка, г…
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
385 м²
€ 1,590,000
Превосходная роскошная вилла в Испании, между городами Бенидорм и Алтеа. Район Альбир &mdash…
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
506 м²
€ 2,200,000
Отдельный дом с уникальной архитектурой, построенный по проекту владельцев в 2005 году, расп…
Вилла 4 спальни
Martorell, Испания
4 ванных комнат
465 м²
€ 895,000
Новая вилла с видом на море расположена в районе около Benissa между городами Кальп и Морайр…
Вилла
Martorell, Испания
€ 342,995
Добро пожаловать в современные виллы с видом на море в популярном районе Cabo Roig! Дома сос…
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