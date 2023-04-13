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Купить вилла в Андалусии, Испания

Марбелья
56
Estepona
37
San Pedro de Alcantara
3
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2
Villamartin
2
Arcos de la Frontera
1
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305 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Ojen, Испания
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
4 ванных комнат 181 м²
€ 1,995,000
Добро пожаловать в этот очаровательный пляжный дом, который излучает душу и находится всего …
Вилла 5 спаленв Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
5 ванных комнат
€ 4,900,000
ВИЛЛА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ BEACHA современная вилла с экспонатом, расположенная в привилегированн…
Вилла 5 спаленв Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
€ 4,695,000
Casa Nevis - это великолепная вилла в средиземноморском стиле, расположенная в долине гольфа…
Вилла 5 спаленв Benahavis, Испания
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
6 ванных комнат 750 м²
€ 4,850,000
Продается эта роскошная вилла современного дизайна, расположенная в тихом жилом районе Бенах…
Вилла 4 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 1,995,000
Продажа этой совершенно новой виллы с отличными качествами, расположенной в приятном жилом р…
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат 726 м²
€ 2,185,000
Продается этот проект современной виллы, в Монтемайоре, урбанизация в горах Бенахавис, недал…
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
3 ванных комнат
€ 1,850,000
LAGOM - это шведское слово, которое усиливает добродетель средней точки. Lagom означает “ пр…
Вилла 5 спаленв Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 392 м²
€ 1,900,000
Продается отремонтированная вилла со средиземноморской архитектурой и современным дизайном и…
Вилла 6 спаленв Марбелья, Испания
Вилла 6 спален
Марбелья, Испания
6 ванных комнат
€ 6,400,000
ЭКСТРА РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОМАС ДЕ МАРБЕЛЬЯ КЛУБВиллы расположены на возвышенности, что вмест…
Вилла 5 спаленв Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
€ 8,300,000
ELIE SAAB VILLAS MARBELLA - это уникальная коллекция из пяти эксклюзивных роскошных вилл в п…
Вилла 3 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат 538 м²
€ 1,860,000
Los Olivos de El Campanario - это комплекс из 2 домов в строительстве, расположенный в новой…
Вилла 6 спаленв Марбелья, Испания
Вилла 6 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат 623 м²
€ 1,895,000
Великолепная возможность приобрести средиземноморскую виллу в привилегированном районе Нуэва…
Вилла 5 спаленв Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
6 ванных комнат 550 м²
€ 2,990,000
Продается обновленная вилла средиземноморской архитектуры с современным интерьером, построен…
Вилла 4 спальнив Villamartin, Испания
Вилла 4 спальни
Villamartin, Испания
2 ванных комнат 165 м²
€ 529,000
Продаётся вилла в Villamartin в районе Pinada Golf. Общая площадь 165.00 м2, участок 600 м2,…
Вилла 5 спаленв Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
€ 5,295,000
СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА НА ЗОЛОТОЙ МИЛЕВеликолепная современная роскошная вилла в Нагуэлесе, одном…
Вилла 4 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
€ 5,000,000
Эта вилла является поистине сенсационным шедевром гольфа в отличном месте в тихом закрытом к…
Вилла 5 спаленв Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
5 ванных комнат
€ 2,800,000
Новый проект на линии фронта гольфа и в естественной среде с беспрепятственным видом. Вилла …
Вилла 4 спальнив Mijas, Испания
Вилла 4 спальни
Mijas, Испания
3 ванных комнат 320 м²
€ 1,330,000
Самой ценной особенностью этой очаровательной средиземноморской виллы на продажу в Михас Пуэ…
Вилла 3 спальнив Villamartin, Испания
Вилла 3 спальни
Villamartin, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 179,000
Продаётся дом в Villamartin в районе Villamartín. Общая площадь 80.00 м2, участок 68 м2, дом…
Вилла 5 спаленв Benahavis, Испания
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
5 ванных комнат
€ 6,250,000
Виллы с панорамным видом на море. Испанский уголок представляет собой набор из 3 вилл в стил…
Вилла 5 спаленв Istan, Испания
Вилла 5 спален
Istan, Испания
5 ванных комнат 513 м²
€ 3,495,000
Современная вилла на продажу рядом с озером в Истане, всего в 12 минутах езды от Марбельи и …
Вилла 5 спаленв Benahavis, Испания
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
5 ванных комнат 658 м²
€ 1,810,000
Продается вилла средиземноморской архитектуры, построенная в 2008 году, с отличными характер…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 1,495,000
Эта фантастическая роскошная вилла на пляже Эстепона выглядит почти наперед. Панорамные виды…
Вилла 4 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
€ 3,300,000
Exquisitely presented luxury villa in the heart of Nueva Andalucía, surrounded by prestigiou…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфав Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат 605 м²
€ 2,050,000
Добро пожаловать в Be Lagom, новый комплекс из 13 отличных роскошных вилл, спроектированных …
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 228 м²
€ 2,050,000
Продается эта очаровательная современная вилла со стилем Ибица, в Параисо Альто, очень тихом…
Вилла 4 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 2,950,000
VILLA WITH LARGE PLOT IN NAGUELESVilla on one floor and with a guest house in Nagueles. It h…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат 524 м²
€ 1,950,000
Эта чудесная средиземноморская вилла расположена в самом центре урбанизации Эль-Параíсо Альт…
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат 686 м²
€ 2,650,000
Эта красивая средиземноморская вилла в классическом стиле расположена в одном из лучших райо…

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

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