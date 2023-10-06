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Виллы в Португалии

Quarteira
38
Cascais
35
Cascais e Estoril
26
Лагоа
20
Лагоа и Карвоейру
18
Мадейра
18
Portimao
17
Алентежу
13
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343 объекта найдено
Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с парковка в Бежа, Португалия
Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с парковка
Бежа, Португалия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 980 м²
Количество этажей 1
Дома и старая ветряная мельница (building only) возле Бежа. - площадь около 980 м2; - Высока…
€485,000
Вилла 2 спальни в Алгарви, Португалия
Вилла 2 спальни
Алгарви, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Гольф - курорт. Апартаменты на 2 комнаты, угловые, с зеленой территорией. Окна на восток и з…
€425,000
Вилла 3 спальни в Albufeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Район роскошных вилл с видом на пристань Албуфейры. Он состоит из домов Т3 и Т4 с совреме…
€1,13 млн
Вилла 3 спальни в Фуншал, Португалия
Вилла 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 436 м²
Эксклюзивная и роскошная отдельная вилла T3 с премиальным расположением - Сан-Мартинью - Зин…
€2,10 млн
Вилла 5 спален в Фару, Португалия
Вилла 5 спален
Фару, Португалия
Количество спален 5
Эта роскошная вилла с пятью спальнями имеет потрясающий вид на поле для гольфа и окружающую …
€1,89 млн
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Албуфейра, Португалия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Албуфейра, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350K Эта вилла находится в элитном жилом комплексе в Алгарве. …
€750,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 241 м²
Вилла триплекс 3 спальни, новая, общей площадью 241 кв.м. и внешней площадью 274 кв.м., в ко…
€1,18 млн
Вилла 10 комнат в Сетубал, Португалия
Вилла 10 комнат
Сетубал, Португалия
Комнаты 10
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Инвестиционный объект Дом Десять Комнат/ Два Этажа. Локация Шарнека да Капарика / Маржем Су…
€499,000
Вилла 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 216 м²
Удивительная вилла, расположенная в самом центре Карвоэйро. В нескольких минутах ходьбы от…
€1,75 млн
Вилла 4 спальни в Португалия, Португалия
Вилла 4 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Собственность полностью огорожена, и доступ осуществляется через электрические ворота. Вил…
€525,000
Вилла 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Вилла в современном стиле, недавно построенная по самым высоким стандартам, со всеми новейши…
€1,70 млн
Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Отличная вилла в современном стиле, расположенная в одной из самых привилегированных зон для…
€10,95 млн
Вилла 4 спальни в Португалия, Португалия
Вилла 4 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 297 м²
Элегантная вилла, расположенная в охраняемом частном кондоминиуме, обеспечивает роскошь, ком…
€2,30 млн
Вилла 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Одноэтажная вилла, в 5 минутах езды от центра деревни Карвоэйро и ее пляжей, с прекрасным ви…
€1,50 млн
Вилла 3 спальни в Obidos, Португалия
Вилла 3 спальни
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 199 м²
Расположенный недалеко от средневековой деревни Обидуш, Bom Sucesso Resort является одним из…
€645,000
Вилла 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ! Отдельная вилла с 3 спальнями, расположенная на возвыше…
€2,00 млн
Вилла 3 спальни в Португалия, Португалия
Вилла 3 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Живите у моря! Расположенный в тихой и спокойной деревне Порчес, в Алгарве, этот новый турис…
€1,000,000
Вилла 3 спальни в Португалия, Португалия
Вилла 3 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Живите у моря! Расположенный в тихой и спокойной деревне Порчес, в Алгарве, этот новый турис…
€800,000
Вилла 5 спален в Лагоа, Португалия
Вилла 5 спален
Лагоа, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 398 м²
Приморская недвижимость недалеко от пляжей Маринья и Албандейра, очень привлекательная. Этот…
€5,50 млн
Вилла 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 150 м²
Недавно отреставрированная вилла на первом этаже, посреди виноградников, которая предложит в…
€1,75 млн
Вилла 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 150 м²
Недавно отреставрированная одноэтажная вилла, посреди виноградников, которая предлагает уник…
€1,28 млн
Вилла 3 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Вилла с привилегированным расположением в знаменитой урбанизации Vila Sol и ее полем для гол…
€1,49 млн
Вилла 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Отдельно стоящая одноэтажная вилла на реконструкции между Лагоа и Карвоэйро с легким доступо…
€1,80 млн
Вилла 4 спальни в Guia, Португалия
Вилла 4 спальни
Guia, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 196 м²
Современная роскошная вилла с высококачественной отделкой, на стадии строительства, недалеко…
€3,50 млн
Вилла 3 спальни в Tavira, Португалия
Вилла 3 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 198 м²
Тавира, живописная местность, в которой находится эта впечатляющая современная вилла, оборуд…
€990,000
Вилла 5 спален в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Вилла 5 спален
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Вилла с высококачественной отделкой, в окружении природы и фантастического пейзажа. Эта вил…
€2,00 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 375 м²
Кондоминиум расположен на земле, принадлежавшей Quinta da Boa Nova, всего с 23 домами, все  …
€589,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 286 м²
Расположенный в районе Urbanização da Ajuda, дом 3 псальни, недавно отремонтированный,  вклю…
€675,000
Вилла 6 спален в Лагос, Португалия
Вилла 6 спален
Лагос, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 216 м²
Дом с привилегированным расположением в Серро-дас-Мос, в непосредственной близости от теннис…
€575,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Calheta, Португалия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 294 м²
Минималистский дом имеет следующую планировку:Просторная гостиная / столовая , открытая кухн…
€750,000

Параметры недвижимости в Португалии

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная

Сколько стоят виллы на побережье Португалии?

Виллы в Португалии на побережье продаются по цене от 275 тыс. евро. До 500 тыс. евро можно приобрести уютное 2-3-комнатное жилье в городах Лагоа, Фаро, Алгарве, Портиман, Лисабон, Синтра. Вилла у моря комфорт-класса обойдется в пределах 500-950 млн. евро. За такую сумму можно рассчитывать на собственный бассейн, просторную придомовую территорию, хороший ремонт и мебель. Прайс на элитное жилье стартует от 1 млн. евро. 

Какие самые популярные районы для покупки элитного жилья в Португалии?

Виллы на берегу моря чаще всего покупают в следующих районах:

  • Лиссабон — столица Португалии, где сосредоточена культурная жизнь страны.
  • Эшторил и Кашкайш — населенные пункты, расположенные вблизи столицы. Здесь хорошо развита туристическая инфраструктура, много красивых мест, чистые пляжи. 
  • Мадейра — автономный регион, привлекающий людей, желающих сбежать от городской суеты. 
  • Троянский полуостров — здесь много роскошных комплексов, построенных вблизи океана. 
  • Алгарве — исторический регион страны с отличной инфраструктурой. 
  • Португальская Ривьера — одно из самых дорогих мест на побережье.

Португалия привлекает не только европейцев, но и китайцев, южноафриканце, американцев. Спрос на недвижимость регулярно растет. 

Дает ли покупка недвижимости в Португалии право на получение ВНЖ?

При покупке в Португалии коммерческой или жилой недвижимости на сумму от 500 тыс. евро можно получить вид на жительство. Для сохранения статуса на территории страны необходимо находится всего 7 дней в году. Приобретенную недвижимость можно сдавать в аренду.

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