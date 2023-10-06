Сколько стоят виллы на побережье Португалии?

Виллы в Португалии на побережье продаются по цене от 275 тыс. евро. До 500 тыс. евро можно приобрести уютное 2-3-комнатное жилье в городах Лагоа, Фаро, Алгарве, Портиман, Лисабон, Синтра. Вилла у моря комфорт-класса обойдется в пределах 500-950 млн. евро. За такую сумму можно рассчитывать на собственный бассейн, просторную придомовую территорию, хороший ремонт и мебель. Прайс на элитное жилье стартует от 1 млн. евро.

Какие самые популярные районы для покупки элитного жилья в Португалии?

Виллы на берегу моря чаще всего покупают в следующих районах:

Лиссабон — столица Португалии, где сосредоточена культурная жизнь страны.

Эшторил и Кашкайш — населенные пункты, расположенные вблизи столицы. Здесь хорошо развита туристическая инфраструктура, много красивых мест, чистые пляжи.

Мадейра — автономный регион, привлекающий людей, желающих сбежать от городской суеты.

Троянский полуостров — здесь много роскошных комплексов, построенных вблизи океана.

Алгарве — исторический регион страны с отличной инфраструктурой.

Португальская Ривьера — одно из самых дорогих мест на побережье.

Португалия привлекает не только европейцев, но и китайцев, южноафриканце, американцев. Спрос на недвижимость регулярно растет.

Дает ли покупка недвижимости в Португалии право на получение ВНЖ?

При покупке в Португалии коммерческой или жилой недвижимости на сумму от 500 тыс. евро можно получить вид на жительство. Для сохранения статуса на территории страны необходимо находится всего 7 дней в году. Приобретенную недвижимость можно сдавать в аренду.