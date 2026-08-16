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Виллы в Braga, Португалия

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1 объект найдено
Вилла в Эшпозенде, Португалия
Вилла
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Очаровательная вилла с 3 спальнями на участке площадью 230 м² с прекрасным расположением в н…
$522,860
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Параметры недвижимости в Braga, Португалия

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