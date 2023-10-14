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Жилая
Черногория
Община Ульцинь
Жильё в Община Ульцинь, Черногория
Ульцинь
26
Круче
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51 объект найдено
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ульцинь, Черногория
5
2
150 м²
Продаю недавно отремонтированный солнечный дом. Дом расположен всего в 60 метрах от пляжа…
€275,000
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Дом 2 спальни
Ульцинь, Черногория
2
130 м²
НУМ 5555 Продается двухэтажный дом в поселении Donji Štoj недалеко от города Улцинь. Пло…
€170,000
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Вилла 3 спальни
Круче, Черногория
3
170 м²
Продается двухэтажный дом с бассейном и двумя террасами с видом на море. Дом общей площадью…
€365,000
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Вилла
Круче, Черногория
100 м²
Продается участок в поселке Круче, Барская ривьера. Дом площадью 100м2 расположен на участ…
€110,000
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Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
3
2
105 м²
ID 564 Продаётся квартира с двумя спальнями с видом на море в Улцине Очень тихое споко…
€99,650
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Дом 6 спален
Община Ульцинь, Черногория
6
240 м²
Код объекта - 4.29.11.9876Трёхэтажный дом в Лиман с видом на старый город Ульцинь Характерис…
€360,000
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Дом
Община Ульцинь, Черногория
480 м²
Код объекта - 1.29.11.10291Предлогается к продаже четырехэтажный дом в Ульцине в тихом месте…
€695,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
2
1
50 м²
2
ID 466 Продается новая квартира с 1 спальней в Улцине Квартира расположена в новом мно…
€79,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Круче, Черногория
3
96 м²
NUM 5304 Продается дом с видом на море в Ульцине. Площадь дома составляет 96 м2, а площадь …
€235,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Круче, Черногория
5
360 м²
NUM 5198 Продается трехэтажный дом, расположенный всего в 300 метрах от безмятежного моря…
€315,000
Рекомендовать
Дом 12 комнат с видом на горы
Ульцинь, Черногория
12
244 м²
2
Недвижимость представляет собой двухэтажный дом, расположенный на просторном земельном участ…
€345,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Ульцинь, Черногория
4
142 м²
NUM 5229 Продается трехэтажный каменный дом с квартирой в Ульцине. Дом недавно отремонтир…
€340,000
Рекомендовать
Дом 8 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Круче, Черногория
8
4
520 м²
Продается дом с апартаментами в Черногории. Дом - мини-отель на 20 человек.На участке 400 м…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Ульцинь, Черногория
3
150 м²
NUM 5256 Новый дом в Ульцине, у подножия старого города. Площадь дома составляет 150 м2, а п…
€500,000
Рекомендовать
Дом
Круче, Черногория
Продается участок в поселке Круче, Барская ривьера. Дом площадью 100м2 расположен на уча…
€110,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ульцинь, Черногория
3
320 м²
NUM 5200 Пентхаус на продажу в самом центре Ульциня. Площадь 320м2, 5 этаж. Планировка кварт…
€525,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Ульцинь, Черногория
1
1
84 м²
1/5
Двухкомнатная квартира в нескольких минутах ходьбы от набережной, с видом на море и Старый г…
€125,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой
Община Ульцинь, Черногория
6
255 м²
2
Отель рядом с пляжем Велика Плаза Гостиница построена в 2006 г., а в мае 2022г. была полност…
€350,000
Рекомендовать
Дом
Община Ульцинь, Черногория
900 м²
Солнечная вилла в Улцине, в 60 метрах от моря. Вилла расположена в Лимане, общей площадью 90…
€1,69 млн
Рекомендовать
Дом
Община Ульцинь, Черногория
358 м²
Совершенно новая вилла в Улцине, в 50 метрах от моря. Вилла площадью 358 кв. м. включает в с…
€640,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
2
98 м²
NUM 4849 Мы предлагаем на продажу двухкомнатную квартиру с видом на море в солнечном горо…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
2
61 м²
NUM 4309 Продается квартира в Ульцине, недалеко от набережной. Квартира имеет площадь 61 м2…
€95,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Donji Stoj - Shtoji i Poshtem, Черногория
4
146 м²
NUM 4698 Двухэтажный дом в деревне Дони Штой, Ульцинь. Площадь дома составляет 146 м2. …
€171,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
2
67 м²
NUM 4729 Квартира на продажу в Улцинь. Квартира имеет площадь 67 м2 и расположена на 3 этаже…
€135,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
1
48 м²
NUM 4730 Квартиры на продажу в Улцинь. Апартаменты имеют площадь 39 м2 - 49 м2 и расположены…
€85,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
2
62 м²
NUM 4728 Квартира на продажу в Ульцине. Квартира имеет площадь 62 м2 и расположена на 4 этаж…
€120,000
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Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
2
61 м²
NUM 4298 Квартиры на продажу в Улцинь. Площадь доступных квартир составляет от 27 м2 до 88 …
€150,000
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Дом 9 спален
Ульцинь, Черногория
9
234 м²
NUM 3380 Продается двухэтажный дом в деревне Дони Штой недалеко от города Ульцинь. Площадь…
€280,000
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Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
1
49 м²
NUM 3338 Продается квартира в новом шестиэтажном здании в Улцини. Апартаменты расположены…
€163,000
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Дом 8 спален
Ульцинь, Черногория
8
358 м²
NUM 3851 Продается дом в районе Пиньес, город Ульцинь. Дом 358 м2 расположен на участке 3…
€309,000
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