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Купить недвижимость в Тивате, Черногория

609 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м²
€ 949,000
Продается эксклюзивная квартира площадью 107 м2: две спальни, просторная гостиная совмещенна…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 650,000
Эксклюзивная двухкомнатная, полностью меблированная квартира на 4 этаже. Квартира 80 м2 (…
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м²
€ 700,000
Загородная вилла в поселке Кавач с захватывающим видом на равнину и Тиватский залив. Располо…
Квартира 2 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3 Этаж
€ 131,000
Продается квартира в Тивате. Вид на море и горы. 600 метров от моря по воздуху. Кух…
Квартира 2 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 1 Этаж
€ 138,500
Продается квартира в Тивате. 600 метров от моря по воздуху. Кухня, гостиная, 2 спальни…
Квартира 1 комнатав Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
1 Количество комнат 43 м²
€ 170,000
Срочно продается квартира в новом комплексе с бассейном в развитом районе Тивата. Площадь кв…
Коттедж 4 спальнив Тиват, Черногория
Коттедж 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 376 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Продается прекрасный двухэтажный дом с участком в Тивате. Просторный дом площадью 376м2 н…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат 150 м²
€ 465,000
Современная двухкомнатная квартира, расположенная на первом этаже совершенно нового жилого и…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат 51 м²
€ 255,000
Одна спальня, полностью меблированная, и оборудованная квартира в Доня Ластва. Квартира расп…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
2 ванных комнат 83 м²
€ 650,000
Роскошная квартира, расположенная в здании Ксения на роскошном курорте Марина Порто Черногор…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат 45 м²
€ 139,500
Проект расположен в Тивате и состоит из 18 объектов, в настоящее время 6 объектов находятся …
Пентхаус 2 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат 125 м²
€ 590,000
Роскошные апартаменты с двумя спальнями, двумя ванными комнатами и панорамным видом на залив…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат 73 м²
€ 750,000
Квартира расположена в самом сердце Порто Черногории - место вашего воображения, воплощенное…
Квартира 3 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
1 ванных комнат 88 м²
€ 340,000
Красивая светлая, просторная, без мебели квартира у моря, расположенная на побережье залива …
Квартира 3 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 3 Этаж
€ 370,000
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
Квартира 2 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
€ 550,000
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
Квартира 1 комнатав Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
1 Количество комнат 36 м²
€ 135,000
Современная квартира, полностью меблированная, в новом комплексе с консьержем, видеонаблюден…
Квартира 3 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
143 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
230 м²
Цена по запросу
Дом 7 спаленв Тиват, Черногория
Дом 7 спален
Тиват, Черногория
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 265,000
Продается дом недалеко от поля для гольфа и роскошного курорта Дом с чистой жилой площадью 2…
Квартира 2 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м² 3/4 Этаж
€ 250,000
Я продаю двухкомнатную квартиру в новом здании общей площадью 106 м2 ( 75 м2 жилой площади +…
Квартира 3 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 3 Этаж
€ 370,000
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
Пентхаус 2 спальнив Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
€ 550,000
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
230 м² 2 Этаж
€ 650,000
Тиват — Новые современные дома на продажу Продаются новые дома площадью 230 кв.м. Дома состо…
Вилла 2 спальнив Богишичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Богишичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 350,000
Продается каменный дом с бассейном и сауной на полуострове Луштица. Небольшой тихий поселок …
Квартира 1 комнатав Богишичи, Черногория
Квартира 1 комната
Богишичи, Черногория
1 Количество комнат 32 м² 3 Этаж
€ 320,000
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
Квартира 2 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
174 м²
€ 755,000
NUM 4181 Выдающаяся недвижимость на продажу в Тивате, рядом с комплексом Таунхаус. Исследуйт…
Квартира 1 комнатав Богишичи, Черногория
Квартира 1 комната
Богишичи, Черногория
1 Количество комнат 29 м² 3 Этаж
€ 290,000
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
Дом 3 спальнив Богишичи, Черногория
Дом 3 спальни
Богишичи, Черногория
4 Количество комнат 410 м²
€ 2,200,000
Пентхаус с тремя спальнями в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая пл…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
83 м²
Цена по запросу

Чем привлекательна для покупки недвижимость в Тивате, Черногория

Тиват считается самым маленьким муниципалитетом Черногории. С тех пор как канадец Петер Мунк превратил старую городскую верфь в самую роскошную марину для яхт класса люкс, курорт с каждым годом становится все более популярным.

За рубежом Тиват узнают по таким достопримечательностям, как:

  • средневековый дворец Буча;
  • Музей Морского Наследия;
  • Набережная Пине.

В июле наплыв туристов особенно велик. Иностранцы и жители соседних городов страны приезжают посмотреть на ежегодную парусную регату. Многих гостей привлекает на курорт театральный фестиваль с богатой и насыщенной культурной программой.

Где продается дешевое жилье в Черногории

Недорогие дома и квартиры риелторы советуют искать вдали от первой линии, Набережной и пляжной зоны. По лояльной цене продаются небольшие квартиры с мебелью в многоэтажках. Новое жилье от застройщика стоит дороже, чем недвижимость на вторичном рынке.

Можно ли сдавать недвижимость в Тивате

Если купить жилье в Черногории недорого, в хорошем состоянии и возле моря, в сезон вполне реально заработать солидную сумму. Хорошие дома и квартиры в пешей доступности от пляжа, возле исторических и архитектурных памятников пользуются повышенным спросом.

Почему стоит купить дом в Тивате, Черногория

Владелец недвижимости имеет право на получение ВНЖ. Низкий подоходный налог в стране открывает широкие возможности для бизнеса. Сдача жилья в аренду позволяет получать стабильный доход.

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