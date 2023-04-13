Чем привлекательна для покупки недвижимость в Тивате, Черногория
Тиват считается самым маленьким муниципалитетом Черногории. С тех пор как канадец Петер Мунк превратил старую городскую верфь в самую роскошную марину для яхт класса люкс, курорт с каждым годом становится все более популярным.
За рубежом Тиват узнают по таким достопримечательностям, как:
- средневековый дворец Буча;
- Музей Морского Наследия;
- Набережная Пине.
В июле наплыв туристов особенно велик. Иностранцы и жители соседних городов страны приезжают посмотреть на ежегодную парусную регату. Многих гостей привлекает на курорт театральный фестиваль с богатой и насыщенной культурной программой.
Где продается дешевое жилье в Черногории
Недорогие дома и квартиры риелторы советуют искать вдали от первой линии, Набережной и пляжной зоны. По лояльной цене продаются небольшие квартиры с мебелью в многоэтажках. Новое жилье от застройщика стоит дороже, чем недвижимость на вторичном рынке.
Можно ли сдавать недвижимость в Тивате
Если купить жилье в Черногории недорого, в хорошем состоянии и возле моря, в сезон вполне реально заработать солидную сумму. Хорошие дома и квартиры в пешей доступности от пляжа, возле исторических и архитектурных памятников пользуются повышенным спросом.
Почему стоит купить дом в Тивате, Черногория
Владелец недвижимости имеет право на получение ВНЖ. Низкий подоходный налог в стране открывает широкие возможности для бизнеса. Сдача жилья в аренду позволяет получать стабильный доход.