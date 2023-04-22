Известный своими галечными пляжами черногорский курорт Сутоморе настолько популярен, что в летнее время количество туристов здесь намного превышает количество местных жителей. Востребованность Сутоморе обусловлена прежде всего природными факторами, хорошей транспортной доступностью (через город проходит железная дорога) и низкими ценами. В последние годы Сутоморе вызывает повышенный интерес иностранцев не только как курорт, но и как город с привлекательной недорогой недвижимостью.

Какую недвижимость можно приобрести в Сутоморе

По возможностям выбора на рынке жилья маленький Сутоморе не уступает куда более крупным курортам Адриатического побережья. Вы можете приобрести:

Студию (с полной меблировкой или без нее) в многоэтажном доме площадью порядка 25-30 кв.м.

Квартиру с 1-й или 2-мя спальнями, гостиной и террасой (балконом).

Дом в Сутоморе. Выбор в этом сегменте жилой недвижимости весьма широк — от небольшого одноэтажного дома площадью 75-80 кв.м, рассчитанного на одну семью, до двухэтажных вилл с 10-15 спальнями, которые легко превратить в мини-отель. Вместе с домом в большинстве случаев продается прилегающий к нему участок земли. Большинство домов построено недавно и расположены неподалеку от моря.

Виллу с бассейном, большой террасой и панорамными видами из окон.

Таунхаус с 2 квартирами.

Почему стоит купить недвижимость в Сутоморе

Богатый выбор — не единственная причина, по которой недвижимость на этом курорте заслуживает внимания. Инфраструктура здесь развита не хуже, чем в Бечичах или Петроваце, а вот стоимость жизни намного ниже. Благодаря налаженной системе общественного транспорта из Сутоморе можно очень быстро добраться до Бара — 4-ого по величине города Черногории.

Квартира или дом здесь легко превращаются в источник дополнительного дохода. В сезон любой вид недвижимости несложно сдать в кратковременную аренду, а в остальное время его содержание обойдется дешево. Не менее удачное решение — купить дом в Сутоморе, Черногория, не для заработка на нем, а для постоянного проживания. Мягкий климат, известная патриархальность и спокойная обстановка делают Сутоморе хорошим вариантом для семей с детьми и пожилых людей.

Сколько стоит недвижимость в Сутоморе

Сутоморе радует низкими ценами: достаточно иметь 27-30 тыс. евро, и вы будете уверенно чувствовать себя на местном рынке недвижимости. За эту сумму можно купить не только студию, но и самый дешевый дом в Сутоморе, Черногория, площадью 35-50 кв.м. Двухкомнатная квартира стоит от 35 до 55 тыс. евро в зависимости от метража и месторасположения.

За таунхаус просят 75-95 тыс. евро, за виллу — от 155 до 600 тыс. Обычный семейный дом в Сутоморе, Черногория, обойдется в 60-80 тыс. евро. Цены на большие дома, предназначенные для сдачи в аренду, выше: за них придется заплатить от 100 до 400 тыс. евро. Верхний ценовой предел составляет 1,4 млн евро: столько стоит 3-этажный дом с открытым бассейном.