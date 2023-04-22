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Купить недвижимость в Сутоморе, Черногория

13 объектов найдено
Дом 5 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
8 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 200,000
Продается большой дом в Сутоморе, Барская ривьера. Дом общей площадью 250м2, 2013 года по…
Дом в Сутоморе, Черногория
Дом
Сутоморе, Черногория
€ 360,000
Продается просторный дом в Сутоморе с земельным участком размером 486 м ² и жилой площадью 3…
Дом 8 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 8 спален
Сутоморе, Черногория
5 ванных комнат 191 м²
€ 100,000
Срочная продажа апарт-отеля в Черногории Сутоморе Площадь : 191 /м2 Спален : 8 Санузлов …
Дом 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
2 ванных комнат 170 м²
€ 415,000
Продается шикарный уютный дом в оливковой роще в поселении Томба , в пяти минутах езды от го…
Дом 5 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 285,000
D9-2028. Modern house in Dobra Voda with panoramic sea view For sale two-storey house in a c…
Дом 5 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 235 м²
€ 215,000
D9-1152. Вилла с 6 квартирами в СутомореПродается вилла в городе Бар, Сутоморе, деревня Рутк…
Дом 6 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 6 спален
Сутоморе, Черногория
4 ванных комнат 417 м²
€ 250,000
Большой, четырехэтажный, на половину недоделанный дом в Шушани. Первые два этажа полностью …
Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
1 ванных комнат 48 м²
€ 35,000
Сутоморе. Продается квартира в доме  с красивым видом на море. Площадь квартиры — 48м2, учас…
Дом 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 4 спальни
Сутоморе, Черногория
2 ванных комнат 150 м²
€ 155,000
Недвижимость в Черногории. В Сутоморе, недалеко от моря продаётся новый дом. Дом находится н…
Дом 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 4 спальни
Сутоморе, Черногория
3 ванных комнат 189 м²
€ 282,000
Продается дом, расположенный в Сутоморе, муниципалитет Бар. Дом общей площадью 189 м2 находи…
Вилла 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Вилла 3 спальни
Сутоморе, Черногория
2 ванных комнат 250 м²
€ 240,000
Продается новая вилла в Сутоморе, муниципалитет Бар. Вилла площадью 250 м2 расположена на уч…
Вилла 5 спален в Сутоморе, Черногория
Вилла 5 спален
Сутоморе, Черногория
3 ванных комнат 320 м²
€ 470,000
Продается роскошная вилла в городе Бар, Шушань. Участок общей площадью 540 м2, дом площадью …
Дом 15 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 15 спален
Сутоморе, Черногория
15 ванных комнат 600 м²
€ 940,000
Продается дом, в поселении Сутоморе, город Бар, общей площадью 600 м2, с коммерческим помеще…

Известный своими галечными пляжами черногорский курорт Сутоморе настолько популярен, что в летнее время количество туристов здесь намного превышает количество местных жителей. Востребованность Сутоморе обусловлена прежде всего природными факторами, хорошей транспортной доступностью (через город проходит железная дорога) и низкими ценами. В последние годы Сутоморе вызывает повышенный интерес иностранцев не только как курорт, но и как город с привлекательной недорогой недвижимостью.

Какую недвижимость можно приобрести в Сутоморе

По возможностям выбора на рынке жилья маленький Сутоморе не уступает куда более крупным курортам Адриатического побережья. Вы можете приобрести:

  • Студию (с полной меблировкой или без нее) в многоэтажном доме площадью порядка 25-30 кв.м.
  • Квартиру с 1-й или 2-мя спальнями, гостиной и террасой (балконом).
  • Дом в Сутоморе. Выбор в этом сегменте жилой недвижимости весьма широк — от небольшого одноэтажного дома площадью 75-80 кв.м, рассчитанного на одну семью, до двухэтажных вилл с 10-15 спальнями, которые легко превратить в мини-отель. Вместе с домом в большинстве случаев продается прилегающий к нему участок земли. Большинство домов построено недавно и расположены неподалеку от моря.
  • Виллу с бассейном, большой террасой и панорамными видами из окон.
  • Таунхаус с 2 квартирами.

Почему стоит купить недвижимость в Сутоморе

Богатый выбор — не единственная причина, по которой недвижимость на этом курорте заслуживает внимания. Инфраструктура здесь развита не хуже, чем в Бечичах или Петроваце, а вот стоимость жизни намного ниже. Благодаря налаженной системе общественного транспорта из Сутоморе можно очень быстро добраться до Бара — 4-ого по величине города Черногории.

Квартира или дом здесь легко превращаются в источник дополнительного дохода. В сезон любой вид недвижимости несложно сдать в кратковременную аренду, а в остальное время его содержание обойдется дешево. Не менее удачное решение — купить дом в Сутоморе, Черногория, не для заработка на нем, а для постоянного проживания. Мягкий климат, известная патриархальность и спокойная обстановка делают Сутоморе хорошим вариантом для семей с детьми и пожилых людей.

Сколько стоит недвижимость в Сутоморе

Сутоморе радует низкими ценами: достаточно иметь 27-30 тыс. евро, и вы будете уверенно чувствовать себя на местном рынке недвижимости. За эту сумму можно купить не только студию, но и самый дешевый дом в Сутоморе, Черногория, площадью 35-50 кв.м. Двухкомнатная квартира стоит от 35 до 55 тыс. евро в зависимости от метража и месторасположения.

За таунхаус просят 75-95 тыс. евро, за виллу — от 155 до 600 тыс. Обычный семейный дом в Сутоморе, Черногория, обойдется в 60-80 тыс. евро. Цены на большие дома, предназначенные для сдачи в аренду, выше: за них придется заплатить от 100 до 400 тыс. евро. Верхний ценовой предел составляет 1,4 млн евро: столько стоит 3-этажный дом с открытым бассейном.

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