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Дома в Подгорица, Черногория

115 объектов найдено
Дом 6 спален в Подгорица, Черногория
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
€ 270,000
Дом в Подгорица, Черногория
Дом
Подгорица, Черногория
Площадь 300 м²
€ 150,000
Дом 4 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 4 спальни
Подгорица, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
€ 165,000
Дом 3 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Площадь 300 м²
€ 940,000
Дом 5 спален в Подгорица, Черногория
Дом 5 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
Этаж 2
€ 1,500,000
Таунхаус 3 спальни в Подгорица, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Площадь 176 м²
€ 265,000
Дом 8 спален в Подгорица, Черногория
Дом 8 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
Этаж 1
€ 1,000
Дом 9 спален в Подгорица, Черногория
Дом 9 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 9
Площадь 250 м²
€ 236,900
Дом 6 спален в Подгорица, Черногория
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 6
Площадь 200 м²
€ 185,500
Дом 3 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1
€ 400,000
Дом 4 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 4 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Площадь 180 м²
€ 200,000
Дом 6 спален в Подгорица, Черногория
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 6
Площадь 340 м²
€ 360,500
Дом 6 спален в Подгорица, Черногория
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 6
Площадь 300 м²
€ 500,000
Дом 6 спален в Подгорица, Черногория
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
€ 135,000
Дом в Подгорица, Черногория
Дом
Подгорица, Черногория
Площадь 240 м²
€ 400,000
Дом в Подгорица, Черногория
Дом
Подгорица, Черногория
Площадь 240 м²
€ 400,000
Дом 5 спален в Подгорица, Черногория
Дом 5 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 360,500
Дом 4 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 4 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 2
€ 130,000
Дом 5 спален в Подгорица, Черногория
Дом 5 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1
€ 350,000
Дом 4 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 4 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1
€ 230,000
Дом 9 спален в Подгорица, Черногория
Дом 9 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж 3
€ 460,000
Дом 11 спален в Подгорица, Черногория
Дом 11 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Этаж 2
€ 310,000
Дом 7 спален в Подгорица, Черногория
Дом 7 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Этаж 1
€ 3,000
Дом 6 спален в Подгорица, Черногория
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1
€ 155,000
Дом 4 ванных в Подгорица, Черногория
Дом 4 ванных
Подгорица, Черногория
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Этаж 2
€ 1,200,000
Дом 7 спален в Подгорица, Черногория
Дом 7 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
€ 420,000
Дом 6 спален в Подгорица, Черногория
Дом 6 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 137 м²
€ 257,500
Дом 8 спален в Подгорица, Черногория
Дом 8 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€ 155,000
Дом 5 спален в Подгорица, Черногория
Дом 5 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
€ 340,000
Дом 3 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 89,000

Параметры недвижимости в Подгорица, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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