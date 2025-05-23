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Дома с террасой в Подгорице, Черногория

виллы
10
2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Подгорица, Черногория
Дом 5 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 212 м²
Подгорица Толоши Год постройки: 2024 Спальни: 4 Ванные комнаты: 2 Жилая площадь: 212 м…
$672,543
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Дом в Подгорица, Черногория
Дом
Подгорица, Черногория
Площадь 330 м²
Подгорица Златица Спальни: 6 Ванные комнаты: 2 Жилая площадь: 330 м2 Площадь участка: …
$378,714
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Параметры недвижимости в Подгорице, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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