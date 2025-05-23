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Дома с гаражом в Подгорице, Черногория

виллы
10
5 объектов найдено
Дом 10 комнат в Подгорица, Черногория
Дом 10 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 960 м²
Количество этажей 3
Продажа ID3705. Продается роскошная вилла в Подгорица. На участке площадью 1000м2 расположен…
$2,09 млн
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Дуплекс 2 спальни в Подгорица, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4
Продается полностью меблированный дуплекс на берегу реки Морача, Подгорица.Квартира имеет пл…
$304,985
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 5 спален в Подгорица, Черногория
Дом 5 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся просторный и функциональный семейный дом в Подгорице, площадью 240 м², с двором 30…
$372,760
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Подгорица, Черногория
Вилла
Подгорица, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Недвижимость, Черногория, ПодгорицаПродается просторная и роскошная вилла, расположенная на …
$4,05 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 3 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Продается первый этаж дома общей площадью 107м², расположенного в тихой и зеленой части Заго…
$118,605
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AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Подгорице, Черногория

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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