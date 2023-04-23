Почему стоит покупать квартиру в Петроваце
Петровац — популярный курортный город, расположенный на юге Черногории. Иностранцев он привлекает широкими пляжами с золотистым песком и богатой хвойной растительностью. Туристический сезон здесь длится с мая по октябрь, когда температура прогревается до отметки +25/30.
Балканский курорт богат не только своей природой. На его территории сосредоточено несколько уникальных достопримечательностей, таких как Монастырь Режевичи и Крепость Кастио, с высоты которой открывается удивительный вид на местность. Особого упоминания заслуживает остров Свята Неделя, находящийся в одном километре от городского пляжа.
Кто чаще всего покупает квартиры в Петроваце
Местная недвижимость востребована среди ценителей спокойного и культурного отдыха. Для этого в Петроваце есть все необходимое:
- чистые пляжные зоны;
- множество уютных кафе и ресторанов;
- изысканная набережная, где жители проводят все свободное время.
Сколько стоят апартаменты в Петроваце
Купить квартиру в этих местах можно дешевле, чем в других курортных городах Черногории. Например, в сравнении с Будвой и Перастом, апартаменты в Петроваце стоят почти в 2 раза меньше. Средние расценки за квадрат здесь — 1.000-1.200 евро.
Более высокие цены в Петроваце можно увидеть только на квартиры со свежим евроремонтом и близким расположением к Адриатическому морю. Продажа жилья в этом случае стартует с отметки 1.500-2.000 евро. Указанные цены на апартаменты ежегодно прогрессируют в связи с растущей популярностью курортов Черногории.