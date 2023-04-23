Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Бар
  5. Петровац
  6. Квартиры

Купить квартиру в Петроваце, Черногория

Квартира В архив
Очистить
138 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
75 м²
€ 188,000
Продается двухкомнатная квартира в Петроваце в новом, современном доме на втором этаже. Окон…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
75 м²
€ 188,000
NUM 5235 A two bedroom apartment for sale in Petrovac in a new, modern building on the secon…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 2 Этаж
€ 169,990
Продается трехкомнатная квартира 85 м2 в Петроваце, в 350 м от побережья. Структура кварт…
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
37 м²
€ 74,000
NUM 5218 Продается строящаяся квартира в привлекательном месте в Петроваце. Мы предлагаем а…
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
37 м²
€ 74,000
Продажа квартир в стадии строительства, в привлекательном месте в Петроваце. Мы предлагаем …
Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
3 Количество комнат 73 м²
€ 195,000
Квартира расположена в комплексе Petrovac Bay, в 300 метрах от моря Комплекс с закрытой терр…
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
76 м²
€ 235,000
Продается однокомнатная квартира в эксклюзивном месте недалеко от Будвы. Квартира расположен…
Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
2 Количество комнат 58 м²
€ 157,500
Квартира находится на частной территории с пандусом, в новом доме с хорошим ремонтом. Есть в…
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 2 Этаж
€ 200,000
A4-1518. Три спальни в Петроваце с видом на мореПродается трехкомнатная квартира в Петроваце…
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
152 м²
€ 480,000
Роскошная квартира в Петроваце с видом на море. Квартира имеет площадь 152 м2 и расположена…
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
137 м²
€ 195,000
Квартиры с видом на море в Петроваце. Площади составляют 137 м2 и 140 м2 соответственно. …
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
54 м²
€ 145,000
Квартира с видом на море в центре Петроваца. Площадь 54 м2 с большой террасой, 3 этажа. В…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
76 м²
€ 370,000
Продается квартира в Петроваце, недалеко от города Будва. Квартира имеет площадь 76 м2 и рас…
Квартира в Петровац, Черногория
Квартира
Петровац, Черногория
22 м²
€ 60,000
Продается квартира в Петроваце, недалеко от города Будва. Квартира представляет собой студи…
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
1 ванных комнат 22 м²
€ 45,000
Прекрасные новые квартиры в Петровце с видом на море и в 200 метрах от моря. Тип объекта: кв…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат 89 м²
€ 170,000
Продается апартамент с 2 спальнями в комплексе с бассейном Новый дом с видео наблюдением, по…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² Количество этажей 3
€ 165,000
A4-1495. Двухкомнатная квартира в ПетровацеПродается двухкомнатная квартира в Петроваце с ви…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
76 м²
€ 195,000
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
1 ванных комнат 30 м²
€ 53,000
Продается уютная студия в городе Петровц, которая расположена на 1-ом этаже 3-х этажного дом…
Квартира в Петровац, Черногория
Квартира
Петровац, Черногория
31 м²
€ 58,289
NUM 4754 Квартиры на продажу в новом комплексе в Петроваце. Комплекс состоит из двух зд…
Квартира в Петровац, Черногория
Квартира
Петровац, Черногория
31 м²
€ 58,289
Продажа квартир в новом комплексе в Петроваце. Комплекс состоит из двух корпусов. Оба здания…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
60 м²
€ 147,000
Продается квартира в Петроваце, недалеко от города Будва. Квартира имеет площадь 60 м2 и рас…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
60 м²
€ 147,000
NUM 4658 Квартира на продажу в Петроваце, недалеко от города Будва. Квартира имеет площадь 6…
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
57 м²
€ 120,000
Продается Однокомнатная квартира в Петроваце, всего в 200 м от шоссе. В квартире есть…
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
57 м²
€ 120,000
NUM 4657 One-bedroom apartment for sale in Petrovac, just 200m from the highway. The apa…
Квартира 5 спален в Петровац, Черногория
Квартира 5 спален
Петровац, Черногория
145 м²
€ 255,000
NUM 4656 Apartment for sale in Petrovac with a beautiful view of the sea. The apartment is…
Квартира 5 спален в Петровац, Черногория
Квартира 5 спален
Петровац, Черногория
145 м²
€ 255,000
Продается квартира в Петроваце с прекрасным видом на море. Квартира находится на четвертом э…
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
38 м²
€ 96,650
NUM 553 Новый жилой комплекс в Петроваце. Он имеет 4 этажа и лифт. В зависимости от район…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
66 м²
€ 185,000
NUM 1192 Роскошная квартира в Петроваце на продажу. Квартира расположена всего в 30 метрах …
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
81 м²
€ 200,000
NUM 1217 A two-level (duplex) apartment for sale with an area of 81 m2. The apartment i…

Почему стоит покупать квартиру в Петроваце

Петровац — популярный курортный город, расположенный на юге Черногории. Иностранцев он привлекает широкими пляжами с золотистым песком и богатой хвойной растительностью. Туристический сезон здесь длится с мая по октябрь, когда температура прогревается до отметки +25/30.

Балканский курорт богат не только своей природой. На его территории сосредоточено несколько уникальных достопримечательностей, таких как Монастырь Режевичи и Крепость Кастио, с высоты которой открывается удивительный вид на местность. Особого упоминания заслуживает остров Свята Неделя, находящийся в одном километре от городского пляжа.

Кто чаще всего покупает квартиры в Петроваце

Местная недвижимость востребована среди ценителей спокойного и культурного отдыха. Для этого в Петроваце есть все необходимое:

  • чистые пляжные зоны;
  • множество уютных кафе и ресторанов;
  • изысканная набережная, где жители проводят все свободное время.

Сколько стоят апартаменты в Петроваце

Купить квартиру в этих местах можно дешевле, чем в других курортных городах Черногории. Например, в сравнении с Будвой и Перастом, апартаменты в Петроваце стоят почти в 2 раза меньше. Средние расценки за квадрат здесь — 1.000-1.200 евро.

Более высокие цены в Петроваце можно увидеть только на квартиры со свежим евроремонтом и близким расположением к Адриатическому морю. Продажа жилья в этом случае стартует с отметки 1.500-2.000 евро. Указанные цены на апартаменты ежегодно прогрессируют в связи с растущей популярностью курортов Черногории.

Realting.com
Перейти