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Купить недвижимость в Петроваце, Черногория

170 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
75 м²
€ 188,000
Продается двухкомнатная квартира в Петроваце в новом, современном доме на втором этаже. Окон…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
75 м²
€ 188,000
NUM 5235 A two bedroom apartment for sale in Petrovac in a new, modern building on the secon…
Вилла 4 спальни в Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 422 м²
€ 1,200,000
Площадь виллы – 422 m2. Площадь земельного участка – 425 m2. Вилла располо…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 2 Этаж
€ 169,990
Продается трехкомнатная квартира 85 м2 в Петроваце, в 350 м от побережья. Структура кварт…
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
37 м²
€ 74,000
NUM 5218 Продается строящаяся квартира в привлекательном месте в Петроваце. Мы предлагаем а…
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
37 м²
€ 74,000
Продажа квартир в стадии строительства, в привлекательном месте в Петроваце. Мы предлагаем …
Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
212 м²
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
3 Количество комнат 73 м²
€ 195,000
Квартира расположена в комплексе Petrovac Bay, в 300 метрах от моря Комплекс с закрытой терр…
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
76 м²
€ 235,000
Продается однокомнатная квартира в эксклюзивном месте недалеко от Будвы. Квартира расположен…
Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
2 Количество комнат 58 м²
€ 157,500
Квартира находится на частной территории с пандусом, в новом доме с хорошим ремонтом. Есть в…
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 2 Этаж
€ 200,000
A4-1518. Три спальни в Петроваце с видом на мореПродается трехкомнатная квартира в Петроваце…
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
152 м²
€ 480,000
Роскошная квартира в Петроваце с видом на море. Квартира имеет площадь 152 м2 и расположена…
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
137 м²
€ 195,000
Квартиры с видом на море в Петроваце. Площади составляют 137 м2 и 140 м2 соответственно. …
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
54 м²
€ 145,000
Квартира с видом на море в центре Петроваца. Площадь 54 м2 с большой террасой, 3 этажа. В…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
76 м²
€ 370,000
Продается квартира в Петроваце, недалеко от города Будва. Квартира имеет площадь 76 м2 и рас…
Квартира в Петровац, Черногория
Квартира
Петровац, Черногория
22 м²
€ 60,000
Продается квартира в Петроваце, недалеко от города Будва. Квартира представляет собой студи…
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
1 ванных комнат 22 м²
€ 45,000
Прекрасные новые квартиры в Петровце с видом на море и в 200 метрах от моря. Тип объекта: кв…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат 89 м²
€ 170,000
Продается апартамент с 2 спальнями в комплексе с бассейном Новый дом с видео наблюдением, по…
Дом 4 комнаты в Петровац, Черногория
Дом 4 комнаты
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 422 м²
€ 1,200,000
Вилла расположена в тихой, зеленой части города Петровац. Площадь участка - 425 м2. Площадь …
Дом 7 комнат в Петровац, Черногория
Дом 7 комнат
Петровац, Черногория
7 Количество комнат 210 м²
€ 500,000
Дом расположен в г. Петровац, в 500 метрах от моря Площадь 210 м2 Участок 842 м2 Дом состоит…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² Количество этажей 3
€ 165,000
A4-1495. Двухкомнатная квартира в ПетровацеПродается двухкомнатная квартира в Петроваце с ви…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
76 м²
€ 195,000
Вилла 4 спальни в Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
285 м²
€ 1,400,000
Продается трехэтажная вилла недалеко от Петроваца, расположенная в 50 м от моря. Вилла имее…
Вилла 6 спален в Петровац, Черногория
Вилла 6 спален
Петровац, Черногория
466 м²
€ 910,000
NUM 3876 Виллы на продажу в деревенском стиле над Петровацем. Площадь виллы составляет 46…
Вилла 4 спальни в Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
285 м²
€ 1,400,000
NUM 4816 Продается трехэтажная вилла недалеко от Петроваца, расположенная в 50 метрах от мор…
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
1 ванных комнат 30 м²
€ 53,000
Продается уютная студия в городе Петровц, которая расположена на 1-ом этаже 3-х этажного дом…
Квартира в Петровац, Черногория
Квартира
Петровац, Черногория
31 м²
€ 58,289
NUM 4754 Квартиры на продажу в новом комплексе в Петроваце. Комплекс состоит из двух зд…
Квартира в Петровац, Черногория
Квартира
Петровац, Черногория
31 м²
€ 58,289
Продажа квартир в новом комплексе в Петроваце. Комплекс состоит из двух корпусов. Оба здания…
Вилла 3 спальни в Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
135 м²
€ 480,000
Комплекс из 6 каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море в Режевичи, Будва. Дос…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
60 м²
€ 147,000
Продается квартира в Петроваце, недалеко от города Будва. Квартира имеет площадь 60 м2 и рас…

Недвижимость в Петроваце: комфортабельное жилье в живописном городе Черногории

На территории Черногории есть немало замечательных курортов. Одним из самых уютных и комфортных считается Петровац. Он находится в 17 километрах от города Будва рядом с Адриатическим морем.

Туристам курортное место нравится прежде всего своим размеренным образом жизни. Во многом это объясняется малой численностью населения — в городке проживает меньше 1500 человек. Среди них есть не только граждане Черногории, но и множество иностранцев, которые купили дома в Петроваце для личного пользования. Например, здесь можно встретить россиян и украинцев, переехавших на ПМЖ.

Виды недвижимости в Петроваце

Местный рынок жилья достаточно обширный. У покупателей есть возможность выбирать из разных вариантов недвижимости:

Благодаря солидному выбору объектов каждый иностранный гражданин сможет подобрать недвижимость в Петроваце, опираясь на свои предпочтения и имеющийся бюджет. Местные власти лояльно относятся к нерезидентам, не выдвигая серьезных требований при покупке. Более того, приобретение недвижимости дает возможность получить ВНЖ и даже гражданство Черногории.

Какие преимущества покупки жилья в Петроваце

Дома и квартиры, продаваемые на черногорском курорте, привлекают иностранных покупателей по многим причинам:

  • город известен хорошей экологией — его окружает сосновый бор, из-за чего воздух здесь необычайно чистый;
  • купленные апартаменты можно выгодно сдавать туристам в аренду, получая стабильный доход;
  • в городе хорошо развита инфраструктура — есть магазины, кафе, салоны красоты и ряд других объектов;
  • в Петроваце мягкий средиземноморский климат, около 200 дней в году здесь — солнечные;
  • почти из любого дома можно за несколько минут дойти до пляжных зон.

Сколько стоит недвижимость в Петроваце

Расценки на жилье зависят от его этажности, месторасположения и удаленности от моря. В среднем квартиры и дома в Петроваце стоят из расчета 1000-1500 евро за квадратный метр. По таким ценам можно купить жилье в центре города и на побережье.

Дороже стоят только виллы с бассейном. Они оцениваются в 2000-2500 евро за «квадрат». В целом цены на апартаменты в Петроваце установлены такие же, как и в большинстве других курортных городов этой страны.

Как приобрести недвижимость в Петроваце

Подобрать дом или квартиру в Петроваце можно с помощью интернет-каталогов. В них размещена вся необходимая информация об объектах с указанием их площади, технического состояния и других параметров. Сама сделка купли-продажи должна происходить в любой нотариальной конторе страны. Иностранные покупатели могут привлечь к сделке частного юриста или риэлтора, который будет сопровождать процедуру покупки квартиры в Петроваце.

Если у иностранного гражданина нет возможности приехать на сделку, он может оформить ее дистанционно. Взаиморасчет с владельцем жилья производится наличными или электронным платежом с банковского счета.

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