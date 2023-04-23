Недвижимость в Петроваце: комфортабельное жилье в живописном городе Черногории

На территории Черногории есть немало замечательных курортов. Одним из самых уютных и комфортных считается Петровац. Он находится в 17 километрах от города Будва рядом с Адриатическим морем.

Туристам курортное место нравится прежде всего своим размеренным образом жизни. Во многом это объясняется малой численностью населения — в городке проживает меньше 1500 человек. Среди них есть не только граждане Черногории, но и множество иностранцев, которые купили дома в Петроваце для личного пользования. Например, здесь можно встретить россиян и украинцев, переехавших на ПМЖ.

Виды недвижимости в Петроваце

Местный рынок жилья достаточно обширный. У покупателей есть возможность выбирать из разных вариантов недвижимости:

квартиры с 1, 2, 3 и 4 комнатами;

элитные апартаменты в новых жилых комплексах;

частные дома с земельными участками;

коттеджи и виллы с бассейном.

Благодаря солидному выбору объектов каждый иностранный гражданин сможет подобрать недвижимость в Петроваце, опираясь на свои предпочтения и имеющийся бюджет. Местные власти лояльно относятся к нерезидентам, не выдвигая серьезных требований при покупке. Более того, приобретение недвижимости дает возможность получить ВНЖ и даже гражданство Черногории.

Какие преимущества покупки жилья в Петроваце

Дома и квартиры, продаваемые на черногорском курорте, привлекают иностранных покупателей по многим причинам:

город известен хорошей экологией — его окружает сосновый бор, из-за чего воздух здесь необычайно чистый;

купленные апартаменты можно выгодно сдавать туристам в аренду, получая стабильный доход;

в городе хорошо развита инфраструктура — есть магазины, кафе, салоны красоты и ряд других объектов;

в Петроваце мягкий средиземноморский климат, около 200 дней в году здесь — солнечные;

почти из любого дома можно за несколько минут дойти до пляжных зон.

Сколько стоит недвижимость в Петроваце

Расценки на жилье зависят от его этажности, месторасположения и удаленности от моря. В среднем квартиры и дома в Петроваце стоят из расчета 1000-1500 евро за квадратный метр. По таким ценам можно купить жилье в центре города и на побережье.

Дороже стоят только виллы с бассейном. Они оцениваются в 2000-2500 евро за «квадрат». В целом цены на апартаменты в Петроваце установлены такие же, как и в большинстве других курортных городов этой страны.

Как приобрести недвижимость в Петроваце

Подобрать дом или квартиру в Петроваце можно с помощью интернет-каталогов. В них размещена вся необходимая информация об объектах с указанием их площади, технического состояния и других параметров. Сама сделка купли-продажи должна происходить в любой нотариальной конторе страны. Иностранные покупатели могут привлечь к сделке частного юриста или риэлтора, который будет сопровождать процедуру покупки квартиры в Петроваце.

Если у иностранного гражданина нет возможности приехать на сделку, он может оформить ее дистанционно. Взаиморасчет с владельцем жилья производится наличными или электронным платежом с банковского счета.