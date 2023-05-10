Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
19
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Котор
Доброта
Дома
Дома в Доброта, Черногория
Дом
Очистить
55 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Вилла 3 спальни
Доброта, Черногория
3
3
1 200 000 м²
€ 1,200,000
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
5
3
274 м²
€ 2,500,000
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
4
2
1 071 м²
1
€ 750,000
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
4
1
86 м²
€ 210,000
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
4
175 м²
€ 900,000
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
4
400 м²
€ 1,570,000
Вилла 6 спален
Доброта, Черногория
6
507 м²
€ 1,600,000
Дом 7 спален
Доброта, Черногория
7
250 м²
€ 530,000
Дом 7 спален
Доброта, Черногория
7
250 м²
€ 530,000
Дом 1 ванная
Доброта, Черногория
1
€ 95,000
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
4
145 м²
€ 1,600,000
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
5
240 м²
€ 670,000
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
5
119 м²
€ 285,000
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
6
4
365 м²
3
€ 1,650,000
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
6
3
300 м²
2
€ 695,000
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
5
2
235 м²
3
€ 1,190,000
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
4
3
165 м²
2
€ 2,300,000
Дом
Доброта, Черногория
€ 1,200,000
Дом 2 спальни
Доброта, Черногория
3
1
70 м²
€ 245,000
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
6
5
480 м²
2
€ 1,100,000
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
5
2
236 м²
2
€ 850,000
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
4
3
190 м²
1/3
€ 1,150,000
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
4
3
410 м²
€ 2,500,000
Дом
Доброта, Черногория
€ 545,000
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
9
3
215 м²
€ 300,000
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
7
1
176 м²
€ 700,000
Дом 3 ванных
Доброта, Черногория
3
€ 780,000
Вилла 4 спальни
Доброта, Черногория
4
150 м²
€ 750,000
Вилла 6 спален
Доброта, Черногория
6
365 м²
€ 1,400,000
Вилла 4 спальни
Доброта, Черногория
4
380 м²
€ 1,300,000
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты